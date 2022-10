Monreal negó que tensión con Sansores afecte su aspiración al 2024: “Si se acude a la amenaza, tomaré mi camino”

Ricardo Monreal aún está seguro de contender para representar a Morena en el 2024. (Foto: REUTERS/Henry Romero)

Las filas de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) han comenzado a tambalearse tras la insólita disputa entre Layda Sansores y Ricardo Monreal, luego que la campechana adelantara que el legislador estaría dentro de la conversación del polémico Martes del Jaguar.

Y es que, cabe recordar, dicho programa ha figurado como el espacio donde la Gobernadora de Campeche ha revelado comprometedores audios filtrados de varias personalidades meramente opositoras, siendo el dirigente nacional del PRI, Alejandro Alito Moreno, el principal blanco. Aunque también se han incluido a empresarios, funcionarios y líderes de opinión.

De ahí el impacto de que ahora Sansores tuviera en la mira de las revelaciones a un integrante de su mismo partido. Tanto así que el propio Monreal dijo desconocer el motivo detrás del actuar de la gobernante: “No he tenido diferencias con su gobierno, ni con ella. No entiendo dónde se alteró la relación y no quiero que se siga alterando”, declaró en conferencia de prensa.

La incertidumbre del asunto ha llevado a varias opiniones a insinuar una posible intención de afectar las aspiraciones presidenciales de Monreal; especialmente, al considerar la cercanía que Sansores San Román guarda con la Jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, quien también participa en la carrera por la candidatura de Morena para el 2024.

Ricardo Monreal aseguró desconocer el por qué Layda Sansores le habría advertido de su aparición en "El Martes del Jaguar". (fotos: Cuartoscuro)

No obstante, el también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en la Cámara de Senadores aseguró con confianza que este capítulo de tensión con Layda no afectará (ni permitirá que afecte) en su aspiración presidencial.

“Téngalo por seguro. Nunca he tenido temor: no tengo miedo a nadie y nada (...) Tengo la aptitud, la capacidad, la salud y la lucidez para poder enfrentar los retos de México moderno”.





Información en desarrollo...

SEGUIR LEYENDO: