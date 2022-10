Por qué Monreal no es corcholata de AMLO

En Morena las aguas comienzan a moverse de cara a las Elecciones del 2024 (Ilustración: Infobae México/Jesús Abraham Avilés Ortiz)

La sucesión presidencial cada vez se encuentra más cerca, es por eso que al interior de los partidos políticos ya comenzaron a relucir perfiles de algunos cuadros con la intención de competir por la titularidad del Ejecutivo Federal, situación que en algunos casos ha comenzado a generar disputas por ganarse el visto bueno de la militancia.

El Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) no ha sido la excepción, pues al ser el instituto fundado por Andrés Manuel López Obrador (AMLO), actual mandatario de la república, los ojos de la ciudadanía han comenzado a posarse sobre aquellos que ya levantaron la mano para ser el abanderado de la Cuarta Transformación.

Algunos de ellos han sido la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo; el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Adán Augusto López Hernández y el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard Casaubón; mismos que han sido nombrados como las “corcholatas” de AMLO.

Sin embargo, existe un personaje más que quiere ser considerado dentro de las opciones de Morena, se trata del presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila, quien ha recriminado la falta de apoyo por parte de su partido y, en especial, del mandatario mexicano; no obstante, especialistas aseguran que puede que no llegue a ser el candidato, aunque él ha referido que se quedará.

Conflicto por la candidatura de la CDMX

Pese a que Ricardo Monreal se volvió cercano al grupo obradorista cuando abandonó el Partido Revolucionario Institucional (PRI), tras no ser considerado como el candidato a la gubernatura de Zacatecas en 1998, y se unió a las filas del Partido de la Revolución Democrática (PRD), actualmente parece ser que no cuenta con la confianza de los militantes de la 4T.

Y es que, aunque abandonó el Sol Azteca y es miembro fundador de Morena, el senador provocó una división interna en el partido cuando no quedó como el candidato a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México en 2017, siendo vencido por el método de la encuesta por Claudia Sheinbaum, quien a la postre terminó ganando la elección en el 2018.

En aquella ocasión Monreal Ávila se midió no solo a la entonces jefa delegacional de Tlalpan, sino también a Mario Delgado y Martí Batres; sin embargo, en el ejercicio interno que se decidió para establecer un solo candidato, la ganadora fue la doctora por la UNAM con el 45% de las preferencias; seguida por el actual senador con 26%.

Una vez que se hicieron públicos los resultados, Monreal aseguraba que con o sin Morena iría por la titularidad de la capital del país; no obstante, el 22 de noviembre anunció que continuaría en el partido y que seguiría luchando desde diferentes trincheras, tanto así que consiguió ser candidato plurinominal al Senado de la República.

Disputa con Martí Batres por Morena en el Senado

Durante el 2019, ya en la Cámara Alta, el exgobernador de Zacatecas volvió a estar en medio del escándalo, ahora por la disputa de la coordinación de la bancada de Morena en el Senado, en donde se enfrentó a Martí Batres Guadarrama.

Y es que fue Monreal Ávila quien ganó la elección interna, misma que contó con el aval de un notario público; sin embargo, el actual secretario de Gobierno de la Ciudad de México mostró inconformidad pues señaló que nunca se le informó que participaría la bancada del Partido Encuentro Social (PES).

Sin embargo, Monreal se consolidó en el Senado no solo como el líder de Morena, sino también como el presidente de la Junta de Coordinación Política; mientras que Batres pidió licencia en 2021 a su cargo para unirse al gabinete de la Ciudad de México.

Elecciones 2021

Ahí no acabaron las controversias con Ricardo Monreal, puesto que en 2021 se notó aún más la división al interior de su partido, ya que lo acusaron de presuntamente haber sido la mente detrás de la victoria de la coalición Va por México en la Ciudad de México, especialmente de la alcaldía Cuauhtémoc, pues se le señaló cercano a Sandra Cuevas.

Ante tales señalamientos, un año después de dichos procesos electorales, el senador aclaró que él no intervino en la elección del 2021 a favor de nadie, aunque voces del partido guinda lo señalaron a él de entregar alcaldías a la oposición; sin embargo, reconoció que las acusaciones en su contra provocaron que su relación con AMLO cambiara y se alejaran.

“Yo no soy responsable de la ciudad, no soy dirigente político de la ciudad, no soy operador político de la ciudad, soy un simple senador”

Monreal aseguró que tras las elecciones del 2021, la relación con AMLO se enfrió (Foto: @lopezobrador_/Twitter)

Monreal recrimina apoyo de AMLO a Sheinbaum

Finalmente, el mayor alejamiento que han tenido AMLO y Monreal se debe al supuesto apoyo del presidente a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México para que sea su sucesora, ya que el senador morenista ha argumentado que no existe piso parejo para todos los aspirantes a la candidatura por la titularidad del Ejecutivo Federal.

Aunque confesó que en 2023 va a tomar su decisión sobre si seguir o no en Morena, Monreal ha señalado en múltiples ocasiones que no hará berrinches por la candidatura, pues aseguró que ya es grande para tomar esas actitudes; sin embargo, sí ha señalado que el mandatario mexicano no lo toma en cuenta dentro de la baraja de posibles candidatos.

Los cuestionamientos no han sido solo contra López Obrador, también han sido a los dirigentes nacionales del partido guinda, Mario Delgado y Citlalli Hernández, a quienes ha señalado de no apostar por un piso parejo para toda la militancia de Morena; además, debido a que en 2017 ya tuvo una experiencia amarga con las encuestas, ha rechazado este método como posible vía para conocer al perfil que representará a la Cuarta Transformación en los comicios.

A la fecha se conocen las intenciones de Monreal Ávila para las elecciones del 2024; empero, no se sabe si de verdad este vaya a seguir con el partido que fundó, ya que las encuestas lo colocan debajo de Sheinbaum y Ebrard, los cuales sí que han sido mencionados por AMLO múltiples veces en la mañanera como posibles candidatos.

