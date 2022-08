“Le conviene al presidente que yo sea su sucesor”: Ricardo Monreal reiteró sus aspiraciones para 2024

Monreal afirmó entre bromas que "es el arma secreta" del presidente AMLO (Foto: Twitter/@RicardoMonrealA)

Ricardo Monreal, líder de la bancada de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en el Senado de la República, reiteró sus aspiraciones para la presidencia del 2024. Monreal afirmó entre bromas que si el presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), no lo destapó como candidato es porque “es su arma secreta”.

Durante una conferencia de prensa que ofreció desde Cancún, Quintana Roo, fue cuestionado sobre su postura después de que López Obrador no lo haya mencionado en la lista de posibles candidatos para la presidencia del partido guinda en las elecciones del 2024.

Aseveró: “Incluso al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, le conviene que yo sea su sucesor, porque tengo más madurez y más experiencia, independencia de criterio, autonomía y capacidad para gobernar y esa madurez implica llevar a México a mejores estadios de desarrollo, a profundizar la democracia y a generar una condición mayor de acuerdos. Por eso, le conviene al Presidente que yo sea su sucesor, porque sería el presidente de la reconciliación nacional”.

Asimismo, acusó nuevamente que no hay piso parejo en el partido guinda para las elecciones de 2024, pues se lanzó en contra de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, al afirmar que cuando arribó a Tulum vio mucha propaganda política de la jefa capitalina y de Adán Augusto López Hernández, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob).

Es por esto que, los exhortó a tener cuidado ya que pueden caer en actos anticipados de campaña: “Deben tener cuidado porque pueden incurrir en adelanto de campaña o promoción anticipada, yo les sugiero que tengan mucho cuidado, porque no son tiempos de promoción personalizada y las bardas y espectaculares ahí están a la vista, no pueden decir que no sabían. Alguien autorizó y son los dueños de las casas”.

Asimismo, señaló que Sheinbaum, Adán Augusto y Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores (SRE) tienen ventaja al ser mencionados en las conferencias mañaneras por parte del presidente. “Desde el momento en que sólo se refiere a los tres, por supuesto que no hay ‘piso parejo’, pero esto, lo único que me genera es mayor compromiso y trabajar más”, afirmó.

A pesar de su declaración, Monreal se mostró confiado de poder ser un adversario para las “corcholatas” del presidente y aseveró que por fortuna su contendiente no será el presidente AMLO pues si estuviera éste “lo desbataría”. Por lo que retó a los tres morenistas antes mencionados: “Que se pongan de acuerdo los tres para que uno de ellos me enfrente”.

El pasado 8 de agosto por medio de un video difundido en su cuenta de Twitter, Monreal aseveró que proviene de una familia campesina pobre pero ahora forma parte de la clase media, además de que sabe los desafíos que presenta actualmente el país.

Asimismo, destacó que cuenta con el entusiasmo, capacidad, salud y autonomía para lograr un México “próspero y justo”.

Agregó: “La larga travesía continuará. Debemos alegrarnos, porque la voluntad libre se impondrá, confió en ello y para ello lucharemos sin temor y sin miedo. Con ánimo y rebeldía social, con causa”.

Por último, durante la conferencia de prensa acusó que Sheinbaum y Augusto quieren verlo en en otro partido; sin embargo, se quedarán con las ganas ya que luchará por seguir en Morena y llegará hasta el final.

