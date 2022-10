El ex presidente Calderón recordó el origen de la palabra “fifí”, usada como insulto homofóbico en el siglo XIX

Felipe Calderón se lanzó contra el gobierno del presidente López Obrador en una participación de un foro en España.

El pasado viernes 21 de octubre, el expresidente mexicano Felipe Calderón Hinojosa participó en el panel celebrado por el 20 aniversario de la Fundación Internacional para la Libertad, encabezada por el premio Nobel Mario Vargas Llosa, llevado a cabo en España. En dicho panel, el exmandatario mexicano advirtió sobre la regresión de la democracia que se está produciendo en el país, en alusión al mandato del actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

El exjefe del Ejecutivo Federal, dijo que México es una democracia que está por caer. “Me refiero quizá en un mes más (...) poderoso acepta o rechaza, con palabras o con acciones el juego democrático, y afirmo que el poderoso en México rechaza el juego democrático, no solo porque nunca ha reconocido el resultado de una elección, salvo la que él ganó, y por poco lo desconoce también”, dice Calderón.

Explica que, otro acto antidemocrático en México, es el ataque constante al Instituto Nacional Electoral (INE), pues “ha bajado su presupuesto, agrede a sus consejeros, los amenaza, ahora, por eso digo que el mes próximo puede caer la democracia, tiene una reforma que pretende desaparecer al INE, la autoridad electoral que creamos con el presidente Zedillo, y poner en su lugar a autoridades que van a ser electas popularmente, es decir, las huestes del partido del presidente decidiendo la suerte de las elecciones”.

Otro punto que tocó, fue la amenaza y chantaje que, según él, hay con el fin de someter a los otros poderes. “Ministros de la Corte que se han opuesto a criterios del presidente, que son obligados a renunciar con chantajes que incluye la congelación de sus propias cuentas bancarias y las de su familia; diputados y senadores que son obligados a votar con presiones en extorsiones verdaderas a favor del presidente”.

El presidente López Obrador ocupa con frecuencia la palabra Fifí, que según Calderón, es una palabra homofóbica. (Foto: captura de pantalla Twitter)

¿Por qué Calderón dijo que la palabra fifís era homofóbica?

La segunda prueba del test de democracia, continúa Calderón, “¿El que tiene el poder rechaza la legitimidad de sus oponentes o no? Por supuesto que no, no hay una visión de que un ciudadano tiene el derecho a discrepar del presidente, sino que somos conservadores, fifís”.

En esta parte, señala que la palabra “fifí”, que utiliza con frecuencia el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) es un apodo que data del siglo XIX, y que es una palabra homofóbica, pues “fifí es un rico amanerado en aquella época”.

Continúa mencionando que las personas que no están de acuerdo con el presidente, también son calificados como gente que perdió el privilegio, que son corruptos, e incluso, traidores a la patria, “a grado tal que quienes votaron contra la reforma eléctrica, un retroceso en México, fueron acusados ante la Fiscalía por el partido del presidente, por Traición a la Patria, todos los diputados y todos los senadores y todos los que nos opusimos a esa monstruosidad”.

Ernesto Zedillo en el foro

En dicho foro también se pudo ver a otro expresidente mexicano: Ernesto Zedillo, quien estuvo al frente de México de 1994 al 2000. Durante el evento, el expresidente Zedillo se lanzó contra los gobiernos actuales de algunos países por lo que dio por desperdiciados los próximos 10 años, sin embargo, expresó su respeto hacia Felipe Calderón:

Ernesto Zedillo también estuvo participando en el Foro.

“El tema de este día es uno muy cercano a mi corazón como sé que lo es para quienes me acompañan, saludo con gran cordialidad y respeto al presidente Calderón (...) cuando veo al presidente Calderón se me viene a la cabeza que mi tarea como presidente debió haber sido bastante compleja porque fíjense quiénes eran los jefes de los partidos de oposición en México, eran dos señores que con el tiempo llegaron a ser presidentes de México, así que la tarea no era sencilla”, dijo Zedillo en su ponencia.

SEGUIR LEYENDO: