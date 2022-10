Calderón se lanzó contra AMLO: “Las fuerzas armadas tienen instrucciones del Presidente de no combatir la delincuencia”

Fuerzas Armadas implementaron labores de patrullaje y vigilancia en Guerrero. (Foto: Cuartoscuro)

Una vez más, el ex presidente Felipe Calderón Hinojosa, quien estuvo en la silla presidencial entre 2006 y 2012, externó su preocupación por las acciones del actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a quien acusó de dar órdenes para no enfrentar al crimen organizado y aseguró que es un mandatario que no cumple con un criterio democrático.

“El Ejército tiene instrucciones de no combatir a la delincuencia, de hacer patrullajes sí, pero no enfrentarlos”, sentenció Calderón Hinojosa durante el foro 20 años de FIL: Democracia y Libertad, realizado en Madrid, España, al que también asistió el ex presidente Ernesto Zedillo (1994-2000).

Respecto al tema de los patrullajes, es decir, que decenas de militares realizan rondines en varios estados del país, Felipe Calderón aseguró que esas decisiones han provocado un “problema medular” en el país, ya que se manifiesta como la captura del Estado por parte de fuerzas criminales.

Es decir, células del crimen operan sin interrupciones en varias entidades. Incluso, afirmó que hay regiones que ya están en manos de los criminales y gran variedad de videos que circulan por las redes sociales lo comprueban.

“Hay videos en que humilla a los soldados cuando son agredidos por ladrones de gasolina, por criminales que son perseguidos y ellos tienen la orden de no responder”.

Otro ejemplo del por qué AMLO no cumple con un criterio democrático, es el hecho de su ataque contra el Instituto Nacional Electoral (INE), ya que en más de una ocasión se han presentado quejas relacionadas con la falta de presupuesto, agresiones o incluso, amenazas.

Afirmó que: “el poderoso en México rechaza el juego democrático, no solo porque nunca ha reconocido el resultado de una elección salvo la que él ganó y por poco lo desconoce también.

Y es que, según Calderón Hinojosa, la democracia está a punto de caer, ya que López Obrador tiene planes de desaparecer a ese organismo electoral en aproximadamente un mes.

“Por eso digo que el mes próximo puede caer la democracia, pues tiene una reforma que pretende desaparecer al INE, a la autoridad electoral que creamos con el presidente Zedillo y poner en su lugar a otras autoridades que van hacer electas popularmente, es decir, del mismo partido del presidente, decidiendo la suerte de las elecciones”, advirtió.

Respecto al tema de amedrentar a alguien, externó que ministros de la corte se han opuesto a criterios del presidente y han sido obligados a renunciar con chantajes, los cuales incluyen la congelación de sus propias cuentas bancarias y las de su familia.

Finalmente pidió a todos los partidos que así lo deseen (PAN, PRI, PRD, entre otros), unir fuerzas y abrir sus puertas, pues de lo contrario habrá otra derrota.

Por su parte, el ex presidente Ernesto Zedillo se lanzó también contra los gobiernos actuales de algunos países por lo que dio por desperdiciados los próximos 10 años, sin embargo, expresó su respeto hacia Felipe Calderón:

“El tema de este día es uno muy cercano a mi corazón como sé que lo es para quienes me acompañan, saludo con gran cordialidad y respeto al presidente Calderón (...) cuando veo al presidente Calderón se me viene a la cabeza que mi tarea como presidente debió haber sido bastante compleja porque fíjense quiénes eran los jefes de los partidos de oposición en México, eran dos señores que con el tiempo llegaron a ser presidentes de México, así que la tarea no era sencilla”.

