“Cancelar este desastre sale más barato”: Julen Rementería se lanzó contra Dos Bocas por inundaciones

El polémico megaproyecto de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), la Refinería Olmeca o de Dos Bocas se ha visto envuelta en las críticas una vez más debido a una nueva inundación provocada por las lluvias.

Pues en redes sociales se mostraron imágenes de corrientes y el alto nivel que el agua habría alcanzado por la entrada del Frente Frío No.4 en el estado de Tabasco que llevó fuertes lluvias e inundaciones que afectaron varios puntos de la entidad. Entre ellos el municipio en el que se ubica la refinería, Paraíso.

Y ante las diversas críticas, la Secretaria de Energía, Rocío Nahle, compartió imágenes y videos con los que buscó desmentir los hechos ocasionados el pasado 17 y 18 de octubre. Junto a estas redactó un mensaje en el que aseguró que la obra estaba hecha para resistir.

“Es una obra planeada, con ingeniera especializada y ante cualquier situación debe de resistir, así fue diseñada. Agradezco el esfuerzo de todos los trabajadores”, aseguró la funcionaria.

Reunión de seguimiento y supervisión del sitio en la refinería Olmeca de @Pemex en #DosBocas.

Como lo he mencionado, es una obra planeada, con ingeniera especializada y ante cualquier situación debe de resistir, así fue diseñada.

Agradezco el esfuerzo de todos los trabajadores. pic.twitter.com/loP8OECoTK — Rocío Nahle (@rocionahle) October 20, 2022

Pero tras estas afirmaciones, salió la alcaldesa de Paraíso quien contradijo esta versión ante medios de comunicación donde aseguró que “la refinería está en el agua”.

Razón por la que se despertaron las críticas en contra de Rocío Nahle, como la de Julen Rementería quien se lanzó en contra del megaproyecto y lo calificó de ser una obra improvisada y que era mejor cancelar.

“Mientras @rocionahle busca videos y fotos viejas en su galería para engañar a @lopezobrador_, la alcaldesa de #Paraíso nos confirma lo que todos sabemos; #DosBocas es una obra improvisada que afecta a toda la región. Solución: Cancelar este desastre le sale más barato a #México”

Antes de este mensaje, el coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) también señaló que se trataba de una obra mal planeada y mal ejecutada a pesar de su sobrecosto.

“#DosBocas es una “refinería” inaugurada que no refina, mal planeada, mal ejecutada y con sobrecostos criminales. #Morena debe entender que no queremos que le vaya mal a #México, sino que ya no se desperdicie el dinero del pueblo. #SeLesDijo que en un manglar no iba a funcionar”, redactó en su cuenta oficial de Twitter.

#DosBocas es una "refinería" inaugurada que no refina, mal planeada, mal ejecutada y con sobrecostos criminales. #Morena debe entender que no queremos que le vaya mal a #México, sino que ya no se desperdicie el dinero del pueblo. #SeLesDijo que en un manglar no iba a funcionar. pic.twitter.com/mS0Ty5SnRO — Julen Rementeria (@julenrementeria) October 20, 2022

El motivo por el que la refinería se inundó

Ana Luisa Castellanos, alcaldesa de Paraíso, confirmó la inundación dentro de Dos Bocas: “Está confirmado (...) La refinería sí está en el agua; todo Paraíso estamos en el agua; el ayuntamiento de Paraíso se fue al agua”, expresó ante medios locales.

Explicó que el relleno de los vasos reguladores realizados en el marco de la obra fue la posible causante de que Dos Bocas, así como el 80% del municipio, quedara bajo el agua.

También expresó que la cabecera municipal estaría rodeada de lagunas y ríos, cuyos niveles de agua subieron por las precipitaciones, como el Río Seco, el cual atraviesa la ciudad, y que alrededor de las 14:00 horas de la tarde del miércoles 19 de octubre, ya había sobrepasado sus niveles.

De igual forma estuvieron otros videos en los que trabajadores señalaron que suspendieron las labores debido a la inundación de la refinería Olmeca. “El personal ya no se va a bajar del autobús, porque está esperando instrucciones y se van a retirar”, declaró uno de ellos.

Lo anterior en contraposición al video presentado por Nahle en el que un trabajador aseguraba que los trabajos continuaban con normalidad.

