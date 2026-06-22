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La confesión más cruda de Bárbara de Regil sobre la llegada de Mar: “Yo soñaba con tener un hijo a los quince años”

La actriz recordó uno de los periodos más difíciles de su juventud, definido por decisiones que cambiaron su rumbo y por la maternidad

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barbara de regil y mar de regil
Bárbara de Regil habló en entrevista con Mara Patricia Castañeda sobre su maternidad a los 15 años. - (Foto: Ig marderegil._)

Bárbara de Regil abrió un capítulo profundamente personal durante una entrevista exclusiva con la periodista Mara Patricia Castañeda. La actriz recordó cómo se embarazó cuando apenas tenía 15 años, una etapa que describió como compleja y llena de circunstancias que marcaron su juventud.

Durante la conversación, reveló que el padre de su hija Mar no permaneció a su lado durante el embarazo. “Nunca se apareció. Me dejó embarazada”, expresó al recordar aquella etapa. También señaló que entonces era una adolescente “muy enamorada”, sin imaginar todo lo que vendría después.

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La actriz confesó que, pese a su corta edad, tenía un deseo que hoy considera inusual. “Yo soñaba con tener un hijo a los quince años. Eso es algo muy raro”, afirmó. Según relató, la idea de convertirse en madre comenzó a rondar constantemente en su mente hasta que finalmente quedó embarazada.

Una adolescencia marcada por momentos difíciles

Bárbara de Regil
Bárbara de Regil cuenta que a los 15 años soñaba con tener un hijo y que esa idea se volvió recurrente hasta que quedó embarazada. - Foto: Instagram @barbaraderegil

Bárbara de Regil explicó que atravesaba una situación complicada cuando descubrió que esperaba un bebé. Recordó que vivía con anemia, que su madre enfrentaba una enfermedad y que arrastraba experiencias dolorosas de su pasado.

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“Mi vida no iba bien”, resumió la actriz al describir aquellos años. También compartió que tenía malos hábitos alimenticios y que consumía cerveza con frecuencia durante esa etapa de su adolescencia.

Aun así, aseguró que comenzó a imaginarse con un hijo de manera recurrente. “Me empecé a soñar con un bebé. Me imaginaba con un bebé y decía: ‘Wow, sería increíble, sería espectacular’”, recordó durante la entrevista.

La decisión que cambió su destino

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Uno de los momentos más impactantes del relato ocurrió cuando habló sobre la reacción de quien era su pareja. Según contó, mantenían una relación desde hacía aproximadamente un año y medio y él era mayor que ella.

“Él me dijo: ‘No lo tengas, ve a abortar’”, reveló. Bárbara explicó que incluso acudió a un lugar donde le explicaron el procedimiento, pero el miedo la hizo replantear la situación antes de tomar una decisión definitiva.

Fue entonces cuando ocurrió un episodio que considera determinante. “Prendí la tele, vi un capítulo de Mujer, casos de la vida real”, relató. La historia que observó la llevó a interpretar aquel momento como una señal. “No, no voy a abortar. Yo quiero tener a mi bebé”, recordó sobre la decisión que tomó.

El abandono durante el embarazo y el nacimiento de Mar

Madre e hija enternecieron las redes sociales, pero los usuarios no cayeron ante tanta melosidad. (Instagram)
Madre e hija enternecieron las redes sociales, pero los usuarios no cayeron ante tanta melosidad. (Instagram)

Después de comunicar que continuaría con el embarazo, la actriz aseguró que recibió una aparente muestra de apoyo por parte de su entonces pareja. Sin embargo, la situación cambió cuando la gestación estaba por concluir.

“Cuando cumplí ocho meses, pues ya se fue”, contó. De acuerdo con su relato, el padre de Mar inició una relación con otra persona y dejó de formar parte de su vida antes del nacimiento de la niña.

Bárbara de Regil señaló que logró salir adelante junto a su hija y recordó la reacción de su madre ante la noticia del embarazo. “Mi mamá lloraba y me decía: ‘Mi bebé va a tener un bebé’”, compartió. Con el paso del tiempo, aquella experiencia se convirtió en una de las historias más significativas de su vida y en el inicio del vínculo que mantiene con Mar.

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