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¿Cuál es el estado de salud del comediante Luis de Alba? ‘El Pirruris’ resultó lesionado tras un fuerte accidente

Desde su habitación hospitalaria, Luis de Alba explica que sufrió un accidente que le provocó lesiones visibles en el rostro

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Cuál es el estado de salud del comediante Luis de Alba: ‘El Pirruris’ sufre fuerte accidente y aparece golpeado (RS)
Cuál es el estado de salud del comediante Luis de Alba: ‘El Pirruris’ sufre fuerte accidente y aparece golpeado (RS)

El comediante Luis de Alba reaparece en redes sociales la mañana de este domingo con moretones visibles en el rostro y desde un hospital para informar sobre el accidente que sufrió recientemente.

Ante las especulaciones y rumores sobre su estado de salud, el actor aclara que las lesiones “no pusieron en riesgo su vida” y que se encuentra fuera de peligro, según sus propias declaraciones en un video difundido en plataformas digitales.

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Luis de Alba desmiente rumores sobre su salud

Desde su habitación hospitalaria, Luis de Alba explica que sufrió un accidente que le provocó lesiones visibles en el rostro, pero enfatiza que las consecuencias se limitaron a “solo golpes”.

Sin detallar la forma en la que ocurrió el percance, el comediante utiliza su característico sentido del humor para tranquilizar a sus seguidores. “Tuve un accidente, entonces me trajeron al hospital donde estoy ahorita, pero afortunadamente no me pasó nada más que golpes”, comenta en el video.

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De Alba aprovecha la grabación para responder directamente a la ola de versiones que circularon en redes sociales respecto a una supuesta condición delicada o riesgo de fallecimiento. “Ya me andaban hasta matando, que está gravísimo. No es cierto, estoy perfecto”, afirma el actor, desmintiendo cualquier versión alarmista sobre su estado.

Luis de Alba desmiente rumores sobre su salud (RS)
Luis de Alba desmiente rumores sobre su salud (RS)

El Pirruris convierte el incidente en rutina cómica

Fiel a su estilo, el intérprete inicia el mensaje con una broma sobre su nueva apariencia tras el accidente: “Ya no voy a ser el comediante, el Pirruris. Ahora voy a ser el luchador, el Mapache Atómico”, dice en tono de burla, integrando los moretones a su repertorio humorístico. La reacción de sus seguidores se refleja en mensajes de apoyo y muestras de cariño en sus redes sociales.

Hasta el momento, no existen reportes médicos adicionales ni detalles oficiales sobre la causa específica del accidente, pero Luis de Alba insiste en que se encuentra estable y bajo observación médica. La información disponible se limita a la aclaración emitida por el propio actor, quien insiste en que su vida no está en riesgo.

Una trayectoria de más de seis décadas en la comedia mexicana

Luis de Alba tiene una trayectoria reconocida en el entretenimiento mexicano, con más de sesenta años de carrera. Es creador de personajes que marcaron la televisión y el cine de las décadas de 1970 y 1980. Entre sus creaciones más populares destaca El Pirruris, una parodia de los jóvenes adinerados y presumidos de la clase alta, conocido por popularizar la palabra “naco”.

Otros personajes emblemáticos incluyen a Juan Camaney, el galán de barrio famoso por frases como: “Bailo tango, masco chicle, pego duro y tengo viejas de a montón, ¡Tururuuuuu!”; El Indio Maclovio, un indígena astuto que solía decir: “¡No me la trunque!”; El Ratón Crispín, personaje sarcástico de Veracruz identificado por la frase: “¡Te odio con odio jarocho!”; y Juan Penas, cantante de boleros de mal humor. También creó variantes como Maclovio Jackson Smith Jr.

La vigencia de sus personajes ha permitido que varias generaciones identifiquen rutinas, frases y sketches que forman parte de la cultura popular. Su trabajo abarca televisión, cine, escenarios teatrales, programas especiales y plataformas digitales.

Luis de Alba dio un show para narcotraficantes
(Twitter/LuisDeAlbaMX)

Actividad reciente fuera de los escenarios

Además de su labor artística, Luis de Alba incursionó en el sector restaurantero con Isabella Café, un establecimiento situado en Zapopan, Jalisco, que opera junto con su esposa, Abigaíl Alfaro. Esta faceta empresarial se suma a su carrera pública y ha contribuido a mantener su presencia entre el público mexicano.

En este contexto, la aclaración sobre su estado de salud toma relevancia, pues la noticia generó inquietud entre fans y colegas del medio artístico. La confirmación de que solo sufrió golpes y que se mantiene estable brinda tranquilidad a quienes siguen de cerca su trayectoria.

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