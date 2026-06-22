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México se desmarca: Claudia Sheinbaum no emite lectura sobre avance de la ultraderecha en Colombia

La presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que no habrá mensaje oficial mientras solo existan cifras preeliminares en las elecciones colombianas

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Ilustración en acuarela de una mujer con el cabello recogido y vestido burdeos, frente a una bandera de Colombia y una urna que dice "Elecciones Colombia".
La ilustración en acuarela muestra a una presidenta de pie frente a una bandera de Colombia y una urna con la inscripción "Elecciones Colombia", con las manos entrelazadas al frente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que México esperará el resultado oficial de las elecciones en Colombia antes de emitir una felicitación, luego de que un conteo preliminar diera ventaja a la ultraderecha en ese país.

La mandataria enfatizó la tradición mexicana de aguardar los resultados definitivos en procesos electorales internacionales, esto durante su conferencia de prensa del lunes 22 de junio de 2026.

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Sheinbaum Pardo explicó que el conteo preliminar aún no representa una conclusión oficial, por lo que no se emitirá posicionamiento alguno hasta conocer los datos finales: “Vamos a esperar a que termine el conteo. Este es un conteo preliminar”.

La presidenta agregó que en ocasiones los resultados definitivos pueden conocerse hasta los primeros días de agosto. Insistió en que, “como siempre hacemos en México, esperamos a que ella venga el conteo definitivo”. Concluyó que, una vez que se confirme el resultado, felicitará a quien haya obtenido el triunfo.

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