México

FIFA designa a Katia Itzel como árbitra central del Túnez vs Países Bajos en la última jornada de la Fase de Grupos del Mundial 2026

En este torneo, García ya había participado como silbante asistente en otros partidos

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Katia Itzel será la primera mujer mexicana en ejercer como árbitro central en una Copa del Mundo (REUTERS)
Katia Itzel será la primera mujer mexicana en ejercer como árbitro central en una Copa del Mundo (REUTERS)

La FIFA designó a Katia Itzel García como árbitra central para el partido entre Túnez y Países Bajos en la última jornada de la Fase de Grupos del Mundial 2026, programado para este 25 de junio en el estadio de Kansas City. Con esta decisión, la capitalina se convertirá en la primera mujer mexicana en asumir la responsabilidad total del arbitraje en un encuentro de Copa del Mundo.

El duelo, que arrancará a las 17:00 horas, enfrenta a una selección tunecina ya eliminada tras dos derrotas y a un equipo neerlandés que busca confirmar su liderazgo en el grupo. Cabe señalar que Katia Itzel García estará acompañada por la asistente mexicana Sandra Ramírez, el español José Enrique Naranjo como segundo árbitro asistente, y los paraguayos Juan Gabriel Benítez y Milciades Saldivar como cuarto árbitro y silbante de reserva, respectivamente.

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Soccer Football - Liga MX - Semi Final - Second Leg - Pumas UNAM v Pachuca - Estadio Olimpico Universitario, Mexico City, Mexico - May 17, 2026 Pachuca coach Esteban Solari with match official Katia Itzel Garcia Mendoza during the match REUTERS/Henry Romero
Soccer Football - Liga MX - Semi Final - Second Leg - Pumas UNAM v Pachuca - Estadio Olimpico Universitario, Mexico City, Mexico - May 17, 2026 Pachuca coach Esteban Solari with match official Katia Itzel Garcia Mendoza during the match REUTERS/Henry Romero

La FIFA confirmó el nombramiento de García al dar a conocer las designaciones para los juegos 55 al 60 de la fase de grupos, donde la inclusión de la mexicana es la principal novedad. En este torneo, García ya había participado como silbante asistente en los partidos Países Bajos vs. Japón, Croacia vs. Inglaterra y Estados Unidos vs. Australia.

En el enfrentamiento entre estadounidenses y australianos, la mexicana ayudó al juez Felix Zwayer a recuperarse tras una lesión al entregarle un jugo de pepino especial. Este hecho sumó una anécdota más a la trayectoria de la árbitra, reconocida como la de mayor crecimiento en el futbol mexicano.

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Soccer Football - Liga MX - Pumas UNAM v Mazatlan - Estadio Olimpico Universitario, Mexico City, Mexico - April 12, 2026 Referee Katia Itzel Garcia reacts REUTERS/Eloisa Sanchez
Soccer Football - Liga MX - Pumas UNAM v Mazatlan - Estadio Olimpico Universitario, Mexico City, Mexico - April 12, 2026 Referee Katia Itzel Garcia reacts REUTERS/Eloisa Sanchez

Ahora, el partido entre Túnez y Países Bajos representa un cierre de grupo sin posibilidad de avance para las Águilas de Cartago, mientras que la Naranja Mecánica busca asegurar el primer lugar. Mientras que el nombramiento de Itzel García marca un precedente en el arbitraje femenino mexicano en un Mundial de futbol.

Trayectoria de Katia Itzel

El 1 de enero de 1992 en la Ciudad de México nació Katia Itzel García Mendoza. Es licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública e, inició su trayectoria como árbitra amateur en 2015.

En 2016 debutó de forma profesional en la Liga TDP del futbol mexicano. Posteriormente, formó parte de la actividad arbitral en la Liga Premier y en los torneos de Fuerzas Básicas de la Liga MX, participando en las categorías Sub-13, Sub-17 y Sub-20. Después logró consolidarse tanto en la Liga MX Femenil como en la Liga de Expansión MX.

En 2019, consiguió el Gafete FIFA en calidad de árbitra central. Desde entonces, fue seleccionada para dirigir partidos en torneos como el Campeonato CONCACAF Sub-17 2020, CONCACAF Sub-20 en 2020 y 2021, la Copa del Mundo Femenina Sub-17 2022, el Campeonato CONCACAF Sub-20 2023 y la Copa del Mundo Femenina 2023.

Fútbol - Liga MX - Cuartos de Final - Partido de vuelta - Toluca vs Juarez - Estadio Nemsio Diez, Toluca, México - 29 de noviembre de 2025 Árbitro Katia Itzel García REUTERS/Eloisa Sánchez
Fútbol - Liga MX - Cuartos de Final - Partido de vuelta - Toluca vs Juarez - Estadio Nemsio Diez, Toluca, México - 29 de noviembre de 2025 Árbitro Katia Itzel García REUTERS/Eloisa Sánchez

El 9 de marzo de 2024, debutó en la Liga MX varonil al dirigir el encuentro entre Pachuca y Querétaro correspondiente a la Jornada 11 del Clausura 2024.

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