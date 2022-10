“La refinería está en el agua”, alcaldesa de Paraíso explicó por qué Dos Bocas se habría inundado

En redes sociales se viralizaron imágenes y videos de cómo quedó la Refinería Dos Bocas tras las fuertes lluvias. (Foto: Twitter)

La entrada del Frente Frío No.4 trajo consigo intensas lluvias a Tabasco, así como inundaciones en varios puntos del estado sureño, tales como el municipio de Paraíso- lugar donde se ubica la magna obra de la Refinería de Dos Bocas.

De ese modo fue que el 18 y 19 de octubre circularon en redes sociales varios videos que documentaban las fuertes corrientes y los altos niveles de agua que dejó la severa inundación de la también llamada refinería Olmeca.

Ante ello, la Secretaria de Energía, Rocío Nahle, compartió diversas fotografías y clips a fin de desmentir las acusaciones surgidas en redes sociales. No obstante, dichas pruebas fueron tundidas luego que la propia alcaldesa de Paraíso, Ana Luisa Castellanos, confirmara la inundación del Mega Proyecto e iniciativa del presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

“Está confirmado (...) La refinería sí está en el agua; todo Todo Paraíso estamos en el agua; el ayuntamiento de Paraíso se fue al agua”.

Así las obras de la #4T. Aquí la alcaldesa de Paraíso, Tabasco, Ana Luisa Castellanos. confirmó que la refinería Olmeca en Dos Bocas se encuentra inundada.@luisgdigital pic.twitter.com/3ysAKwwhEr — Luis Hernández A. (@lharanda) October 20, 2022

En ese sentido, la edil explicó para la prensa local que el relleno de los vasos reguladores realizadas en el marco de la obra fue la posible causante de que Dos Bocas, así como el 80% del municipio, quedara bajo el agua.

“Sí, se rellenó demasiado los vasos reguladores. Había tanta tierra de la Refinería que la ocuparon para llenar y el problema lo tenemos ahora. Pero la refinería sí está en el agua”, afirmó, al tiempo que destacó que la cabecera municipal se encuentra rodeada de lagunas y ríos, cuyos niveles de agua subieron tajantemente por las precipitaciones.

Tal fue el caso, señaló, del Río Seco, que atraviesa la ciudad y cuyos niveles fueron sobrepasados alrededor de las 14:00 horas de la tarde del miércoles 19 de octubre. Fue entonces que la presidenta aseguró que la construcción de la refinería afectó “muchísimo” a la población de la cabecera municipal.

“Fue una irresponsabilidad de todos nosotros, los ciudadanos paraíseños. (...) No vimos lo que iba a afectar y es lo que está afectando ahorita: el problema de los vasos reguladores que se rellenaron”.

#Video 🚨👇🏻😱 Así relatan trabajadores de la #refineria de #DosBocas la suspensión de labores a causa de las inundaciones en la zona donde se construye la obra insigne de @lopezobrador_ ¿También lo desmentirá la @rocionahle ? pic.twitter.com/5wo2mTTA1y — 🎙️ ᗰᖇ. ᑕíᐯIᑕO ®🇲🇽₿ (@Mr_Civico) October 19, 2022

Rocío Nahle desmiente videos difundidos

La Secretaria de Energía dedicó un par de publicaciones en Twitter para desmentir la controversia surgida por los clips e imágenes de la refinería inundada.

En un primer post, la funcionaria federal publicó un video de un trabajado - identificado como el ingeniero Héctor Ruiz -, quien aseguraba que las operaciones de las refinerías se desarrollaban con normalidad a pesar de las fuertes precipitaciones.

“Soy Héctor Ruiz, gerente de proyecto para la Refinería Olmeca. Estamos en este momento en las vialidades y dentro de las plantas y como verán, con respecto a las lluvias extraordinarias que hemos tenido durante la semana, afortunadamente seguimos trabajando en las condiciones para poder seguir adelante con nuestras actividades”, pronunció.

No obstante, trabajadores señalaron en otros videos que suspendieron las labores debido a la inundación de la refinería Olmeca. “El personal ya no se va a bajar del autobús, porque está esperando instrucciones y se van a retirar, ya en el área de trabajo ya no queda personal, ya se recogió todo”, relató uno de ellos.

