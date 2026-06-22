Qué lugar ocupa México entre las selecciones más jóvenes dentro del Mundial 2026

El promedio de la Selección Mexicana en este Mundial 2026 es de 27.92 (REUTERS)

La Selección Mexicana cuenta con una camada de jugadores jóvenes y experimentados para este Mundial 2026, ocupando un puesto intermedio dentro de los equipos más veteranos de esta justa mundialista.

La presencia de jóvenes talentos junto a referentes de extensa trayectoria ha permitido al equipo mexicano mantener una dinámica interna donde la experiencia guía y apoya el desarrollo de las nuevas generaciones.

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(Photo by Ulises RUIZ / AFP)

¿Qué lugar ocupa la México dentro de las selecciones más jóvenes del Mundial 2026?

México se ubica en la posición 24 en el ranking de edad promedio entre los equipos nacionales, con una media de 27.92 años en su plantel. Este dato la sitúa justo en la mitad de la tabla, lejos tanto de los equipos más veteranos como de los más jóvenes.

Las 10 selecciones con mayor edad promedio:

Irán – 30.46 años Panamá – 30.38 años Colombia – 30.12 años Catar – 29.88 años Cabo Verde – 29.81 años Escocia – 29.31 años Brasil – 29.27 años R.D. Congo – 29.15 años Argentina – 29.04 años Paraguay – 29.00 años

Gilberto Mora, de México, controla el balón durante el partido inaugural de la Copa del Mundo ante Sudáfrica, el jueves 11 de junio de 2026 (AP Foto/Natacha Pisarenko)

De acuerdo con la lista publicada por Sky Sports, las selecciones con mayor edad promedio son Irán, Panamá y Colombia, que superan los 30 años de media. En contraste, los equipos con menor edad promedio son Costa de Marfil, Ecuador y Bosnia y Herzegovina, todos con plantillas que rondan los 26 años.

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México no figura entre los 10 equipos más veteranos, donde aparecen selecciones como Brasil, Argentina y Paraguay. Tampoco está entre las 10 más jóvenes, grupo en el que destacan España, Estados Unidos y Noruega. Con su promedio de 27.92 años, la selección nacional mantiene un equilibrio respecto al resto de los equipos que compiten a nivel internacional.

Jugador más joven y más veterano de la Selección Mexicana

El dato que llama la atención en la actual convocatoria de la Selección Mexicana es la marcada diferencia generacional entre dos de sus integrantes. Gilberto Mora, mediocampista de Xolos, con apenas diecisiete años, se posiciona como el futbolista más joven del plantel. El juvenil ha logrado sumar minutos en el torneo actual y se perfila como una de las mayores promesas del fútbol nacional.

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Este joven ya cuenta con experiencia internacional tras su participación en la Copa Oro 2025, donde tuvo presencia regular en el campo. Su desempeño ha despertado expectativas en torno a su futuro con el equipo nacional.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group A - Mexico v South Korea - Estadio Guadalajara, Guadalajara, Mexico - June 18, 2026 Mexico's Guillermo Ochoa during the warm up before the match REUTERS/Daniel Becerril

En el extremo opuesto se encuentra Guillermo Ochoa, quien con cuarenta años es el jugador de mayor edad entre los convocados. El guardameta atraviesa su sexta Copa del Mundo, aunque en esta edición no ha disputado minutos en los partidos. No obstante, la trayectoria y el peso de su experiencia han sido determinantes para que continúe formando parte de la nómina del combinado mexicano.

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Camino de México en este Mundial

La escuadra dirigida por Javier Aguirre ha logrado un inicio impecable en el torneo, sumando victorias en sus dos primeras presentaciones. El equipo mexicano debutó con una victoria de 2-0 frente a Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México, en el partido inaugural del certamen. Julián Quiñones y Raúl Jiménez fueron los autores de los goles que abrieron el camino para los locales.

El volante mexicano Gilberto Mora (primer plano) y sus compañeros de la selección de México durante un entrenamiento con miras al partido contra Sudáfrica en el Mundial, el miércoles 10 de junio de 2026. (AP Foto/Fernando Llano)

En la segunda jornada, un tanto solitario de Luis Romo le dio el triunfo a México sobre Corea del Sur en el Estadio Guadalajara, consolidando un arranque sin fisuras, aunque con marcadores ajustados.

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Ahora, el siguiente partido del equipo Tricolor en la Copa del Mundo será en el Estadio Ciudad de México el próximo miércoles 24 de junio a las 19:00 horas cuando se enfrente a Chequia en la última jornada de la Fase de Grupos.