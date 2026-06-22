México

Lluvias intensas azotarán sur de México por ondas tropicales 9 y 10: así será el clima hoy lunes 22 de junio

Veracruz, Oaxaca y Chiapas serán las entidades más afectadas; mientras tanto, persistirá la onda de calor en el norte del país

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Escena stop motion de inundación: casas, palmeras, dos figuras, montañas, nubes de lluvia y dos espirales azules y blancas con los números 9 y 10.
Veracruz, Oaxaca y Chiapas serán las entidades más afectadas; mientras tanto, persistirá la onda de calor en el norte del país (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las ondas tropicales número 9 y 10, en combinación con una línea seca sobre la frontera norte de México, canales de baja presión y circulaciones ciclónicas en niveles altos de la atmósfera, provocarán este lunes 22 de junio lluvias intensas en Veracruz, Oaxaca y Chiapas, además de precipitaciones fuertes en gran parte del país, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

De acuerdo con el organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), las condiciones atmosféricas favorecerán tormentas acompañadas de actividad eléctrica, posible caída de granizo, fuertes rachas de viento y oleaje elevado en diversas regiones del territorio nacional.

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Las autoridades advirtieron que las lluvias más intensas podrían ocasionar inundaciones, encharcamientos, deslaves e incremento en los niveles de ríos y arroyos, por lo que exhortaron a la población a mantenerse atenta a los avisos oficiales y a las recomendaciones de Protección Civil.

Veracruz, Oaxaca y Chiapas enfrentarán lluvias intensas

El pronóstico del SMN señala que las precipitaciones más significativas del país se concentrarán en:

  • Veracruz (centro y sur)
  • Oaxaca (norte y este)
  • Chiapas (centro, este y sur)

En estas entidades se esperan lluvias intensas de entre 75 y 150 milímetros, capaces de generar afectaciones en zonas urbanas y rurales.

Asimismo, se pronostican lluvias muy fuertes de 50 a 75 milímetros en:

  • Durango
  • Sinaloa
  • Nayarit
  • Jalisco
  • Puebla
  • Tabasco

Mientras que habrá lluvias fuertes de 25 a 50 milímetros en:

  • Zacatecas
  • Colima
  • Michoacán
  • Guerrero
  • Guanajuato
  • Estado de México
  • Campeche

Por su parte, estados como Ciudad de México, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Morelos, Tlaxcala, Yucatán y Quintana Roo registrarán intervalos de chubascos durante el día.

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Ondas tropicales 9 y 10 mantienen temporal lluvioso

El organismo meteorológico explicó que las precipitaciones estarán asociadas a la interacción de diversos sistemas atmosféricos.

Entre ellos destacan la onda tropical número 9, que continúa desplazándose sobre el sur del territorio nacional, y la onda tropical número 10, que sigue avanzando hacia el sureste de México.

A estos sistemas se suman dos circulaciones ciclónicas en niveles altos de la atmósfera, una ubicada sobre el sureste mexicano y otra en el Golfo de México, así como el ingreso de humedad procedente del océano Pacífico.

La combinación de estos fenómenos mantendrá condiciones favorables para tormentas en buena parte del país durante las próximas horas.

CDMX tendrá chubascos y posible caída de granizo

Para la Ciudad de México, el pronóstico contempla intervalos de chubascos durante la tarde y noche.

Las precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo, especialmente en zonas altas de la capital.

Las autoridades recomiendan tomar previsiones en los traslados debido a posibles encharcamientos, reducción de visibilidad y afectaciones viales derivadas de las lluvias.

En el Estado de México, además de chubascos, se prevén lluvias fuertes en las regiones centro y suroeste de la entidad.

Vientos de hasta 70 km/h en el norte y sureste

Además de las lluvias, el SMN alertó sobre fuertes rachas de viento en distintas entidades del país.

Las mayores intensidades se prevén en:

Rachas de 50 a 70 km/h

  • Coahuila
  • Nuevo León
  • Tamaulipas

También se esperan rachas de:

40 a 60 km/h

  • Chihuahua
  • Durango
  • Tabasco
  • Campeche
  • Yucatán
  • Quintana Roo

30 a 50 km/h

  • Baja California
  • Baja California Sur
  • Sonora
  • Sinaloa
  • Zacatecas
  • Aguascalientes
  • San Luis Potosí
  • Jalisco
  • Guanajuato
  • Querétaro
  • Hidalgo
  • Veracruz
  • Oaxaca

Las autoridades advirtieron que los vientos superiores a 50 kilómetros por hora podrían derribar árboles, anuncios espectaculares y otros objetos.

Persistirá la onda de calor en el norte del país

A pesar de las lluvias, continuará el ambiente extremadamente caluroso en diversas entidades del norte y noroeste de México.

La onda de calor prevalecerá en:

  • Baja California Sur
  • Sonora
  • Sinaloa
  • Chihuahua
  • Durango
  • Coahuila

Las temperaturas máximas previstas serán de:

40 a 45 grados Celsius

  • Baja California
  • Sonora
  • Sinaloa
  • Chihuahua
  • Coahuila
  • Nuevo León
  • Tamaulipas

35 a 40 grados

  • Baja California Sur
  • Nayarit
  • Jalisco
  • Colima
  • Michoacán
  • Guerrero
  • Oaxaca
  • Chiapas
  • Durango
  • Puebla
  • Veracruz
  • Tabasco
  • Campeche
  • Yucatán
  • Quintana Roo

Ante estas condiciones, la Conagua recomendó mantenerse hidratado, vestir ropa de colores claros y evitar la exposición prolongada al sol.

Oleaje elevado en costas del Golfo y Caribe

Las condiciones meteorológicas también favorecerán oleaje de entre 1 y 2 metros de altura en las costas de:

  • Tamaulipas
  • Veracruz
  • Tabasco
  • Campeche
  • Yucatán
  • Quintana Roo

Asimismo, se prevé oleaje de hasta dos metros en la costa occidental de Baja California Sur.

El Servicio Meteorológico Nacional reiteró el llamado a la población para mantenerse informada mediante los canales oficiales de la Conagua y atender las recomendaciones de las autoridades locales, ya que las lluvias intensas previstas para este lunes podrían generar afectaciones importantes en diversas regiones del país.

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