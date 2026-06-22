México

Dan Reynolds sorprende en Monterrey: Vocalista de Imagine Dragons se pone la camiseta de México y canta “Cielito Lindo”

La banda cerró la noche del domingo 21 de junio en el Parque Fundidora con un concierto gratuito ante más de 120,000 personas

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Imagine Dragons
Imagine Dragons cerró la noche del domingo 21 de junio en el Parque Fundidora con un concierto gratuito ante más de 120,000 personas. (Captura de pantalla @samuelgarcias)

Dan Reynolds vistió la playera de la Selección Mexicana y cantó fragmentos de “Cielito Lindo” ante más de 120,000 personas reunidas en el Parque Fundidora de Monterrey, en el concierto de Imagine Dragons dentro del FIFA Fan Festival, la noche de este domingo 21 de junio.

El momento, que recorrió redes sociales en minutos, ocurrió durante una de las presentaciones más concurridas del festival mundialista. El vocalista de la banda estadounidense apareció en el escenario con los colores verde, blanco y rojo, y entonó la canción popular mexicana ante una multitud que respondió con una ovación generalizada. Por su parte, los miles de fans gritaron al mismo tiempo, “Dan, hermano, ya eres mexicano”.

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Samuel García presume “el mejor Fan Festival de todo México”

Nuevo León
Imagine Dragons cerró la noche del domingo 21 de junio en el Parque Fundidora con un concierto gratuito ante más de 120,000 personas. (@samuel_garcias)

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, no tardó en publicar el evento en sus redes sociales. “Nuevo León vivió un momento con el partido número 1,000 de la historia de los Mundiales. Hoy rompimos récord de asistencia en el FIFA Fan Festival con más de 120,000 personas en el concierto de Imagine Dragons. El mejor FIFA Fan Festival de todo México”, escribió, acompañando el mensaje con fotografías del Parque Fundidora desbordado de gente.

La cifra convierte al concierto en el evento con mayor asistencia del Fan Festival en México durante esta Copa del Mundo.

Antes del momento con la playera tricolor, Imagine Dragons repasó su catálogo de éxitos en un show que los asistentes siguieron de principio a fin. La banda interpretó “Demons”, “Whatever It Takes”, “Radioactive”, “Thunder”, “Believer”, “Bones” y “On Top Of The World”, entre otras canciones.

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Los videos e imágenes del concierto, y en particular los del instante en que Reynolds portó la playera de la Selección, circulan desde la noche del domingo en distintas plataformas digitales.

Imagine Dragons cerró la noche del domingo 21 de junio en el Parque Fundidora en Monterrey con un concierto gratuito ante más de 120,000 personas. (@Luna_delossantos)

El Fan Festival, sede alterna del Mundial en Monterrey

El FIFA Fan Festival Monterrey 2026 opera en el Parque Fundidora desde el 11 de junio y se extiende hasta el 19 de julio, en paralelo a los partidos que la ciudad alberga en el Estadio BBVA. La entrada general al recinto es gratuita.

Los partidos del Mundial que se juegan en Monterrey

Monterrey es una de las tres sedes mexicanas del torneo, junto con Ciudad de México y Guadalajara. El Estadio BBVA alberga cuatro partidos en total: tres de fase de grupos y uno de dieciseisavos de final.

En fase de grupos, ya se disputaron Suecia vs. Túnez el domingo 14 de junio y Túnez vs. Japón el sábado 20 de junio. Quedan pendientes Sudáfrica vs. República de Corea el miércoles 25 de junio, y el partido de dieciseisavos de final el lunes 29 de junio, que enfrentará al primero del Grupo F contra el segundo del Grupo C.

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