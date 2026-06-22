La reacción del Pato Merlín tras el intento de saludo de Claudia Sheinbaum

Este video documenta una conferencia de prensa matutina encabezada por la Presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional. En el escenario, un grupo de personas posa para fotografías, incluyendo un joven y el Pato Merlín, que se ha vuelto un fenómeno viral en el Mundial 2026 en México.

El pato Merlín, embajador oficial de la FIFA para la Ciudad de México, esto luego de hacerse viral por caminar con la playera de la Selección Mexicana el día de la inauguración del Mundial 2026 en la capital. La mascota llegó a Palacio Nacional junto a sus dueños para compartir espacio con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Luego de que su dueña, Carla Gómez, contara al pueblo de México cómo es que Merlín llegó a su vida y el apoyo que les ha brindado para las ventas de agua en las calles de la Ciudad de México.

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