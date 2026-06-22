México

Riña entre turistas y prestadores de servicios termina con disparos y protesta en Acapulco: comerciantes retienen a un militar

El soldado realizó dos detonaciones para intentar detener una pelea en playa Majahua; trabajadores y taxistas bloquearon los accesos a Marina Majahua para exigir su identificación y proceder legalmente

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Representantes del Ejército, la Guardia Nacional y corporaciones de seguridad acudieron al lugar para dialogar con los inconformes. (Imagen ilustrativa generada con IA | Infobae México)
Representantes del Ejército, la Guardia Nacional y corporaciones de seguridad acudieron al lugar para dialogar con los inconformes. (Imagen ilustrativa generada con IA | Infobae México)

Lo que comenzó como una disputa por espacios de estacionamiento en una playa de Acapulco terminó con detonaciones de arma de fuego, un bloqueo protagonizado por comerciantes y transportistas, y la exigencia de identificar a un elemento del Ejército que intervino durante la confrontación.

El incidente ocurrió el domingo en playa Majahua, ubicada en la zona de Puerto Marqués. De acuerdo con testimonios de prestadores de servicios turísticos, el conflicto surgió tras la llegada de una familia procedente de la Ciudad de México que presuntamente rechazó las indicaciones sobre dónde estacionar sus vehículos.

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La discusión inicial entre visitantes y personal del estacionamiento escaló hasta convertirse en una pelea física en la que participaron varias personas. Según los trabajadores del lugar, un soldado destacado en las inmediaciones decidió intervenir cuando el enfrentamiento ya involucraba a integrantes de ambos grupos.

Durante esa acción, el militar realizó dos disparos hacia el suelo con la intención de detener la agresión. Sin embargo, lejos de concluir el conflicto, las detonaciones generaron una nueva inconformidad entre comerciantes y vendedores, quienes afirmaron que fragmentos de piedra levantados por los impactos alcanzaron a tres personas.

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Tras el altercado, trabajadores de la zona turística solicitaron a los mandos militares conocer la identidad del elemento que accionó su arma para iniciar acciones legales. La negativa inicial a proporcionar esa información provocó que decenas de prestadores de servicios, vendedores y taxistas organizaran una protesta en los accesos a Marina Majahua.

La protesta concluyó alrededor de las 17:00 horas de este domingo. (Crédito: X | @Acapulco_Verdad)
La protesta concluyó alrededor de las 17:00 horas de este domingo. (Crédito: X | @Acapulco_Verdad)

La movilización impidió durante varias horas la salida de personal militar y provocó afectaciones a la circulación en una de las principales vialidades de Puerto Marqués. Conforme avanzó la tarde, representantes del Ejército, la Guardia Nacional y corporaciones de seguridad acudieron al lugar para dialogar con los inconformes.

Los manifestantes mantuvieron como principal demanda la identificación del soldado involucrado. De acuerdo con los testimonios difundidos por los propios participantes, los mandos terminaron por señalar al elemento que realizó las detonaciones —de nombre Dilan—, lo que permitió destrabar las negociaciones y poner fin al bloqueo.

La protesta concluyó alrededor de las 17:00 horas, cuando comerciantes y taxistas retiraron los cierres instalados en los accesos a la marina y restablecieron la circulación.

Durante la manifestación también surgieron reclamos sobre los conflictos recurrentes entre visitantes y trabajadores de playa en Puerto Marqués. Algunos prestadores de servicios solicitaron una presencia más constante de fuerzas de seguridad, al señalar que las disputas relacionadas con estacionamientos, consumo en establecimientos o uso de mobiliario turístico suelen repetirse durante temporadas de alta afluencia.

Hasta el cierre de esta nota informativa, autoridades militares no han informado si se abrió algún procedimiento interno relacionado con la actuación del soldado ni han emitido una postura oficial sobre el incidente registrado en playa Majahua.

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