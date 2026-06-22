México vs República Checa: antecedentes y cuántas veces se han enfrentado en Mundiales

La Selección Mexicana se medirá ante República Checa este miércoles 24 de junio (X@miseleccionmx)

La Selección Mexicana se medirá ante República Checa el próximo miércoles 24 de junio en el Estadio Ciudad de México en lo que será la jornada número 3 de la Fase de Grupos en el Mundial 2026.

Bajo este contexto, cabe señalar que el encuentro entre mexicanos y checos ha sido poco frecuente en la historia del fútbol internacional. Solo existen dos antecedentes directos y ambos corresponden a partidos amistosos, con saldo equilibrado.

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El empate entre Sudáfrica y República Checa beneficia a la Selección Mexicana para su clasificación en la Fase de Grupos del Mundial 2026 (REUTERS)

Antecedentes entre México y República Checa

El primer enfrentamiento entre mexicanos y checos tuvo lugar en febrero del año 2000, en Hong Kong, donde el conjunto europeo superó a los mexicanos por 2-1 durante un torneo de preparación. Meses después, en junio de ese mismo año, el equipo mexicano logró imponerse 1-0 en Estados Unidos, con gol de Jared Borgetti, en la llamada Copa de Oro de la US Soccer. Hasta hoy, este es el balance entre ambos países en duelos oficiales de selecciones absolutas.

Fútbol - Copa del Mundo de la FIFA 2026 - Grupo A - República Checa contra Sudáfrica - Estadio de Atlanta, Atlanta, Georgia, EEUU - 18 de junio de 2026. El seleccionador de la República Checa, Miroslav Koubek, da instrucciones a sus jugadores durante una pausa para hidratarse. REUTERS/Bernadett Szabo

Para quienes siguen el fútbol mexicano, estos partidos suelen evocar inevitablemente un antecedente histórico aún más relevante: el cruce mundialista con la extinta Checoslovaquia en la Copa del Mundo de Chile 1962. En aquella ocasión, el equipo dirigido en la cancha por figuras como Antonio “La Tota” Carbajal, Salvador Reyes e Isidoro Díaz consiguió la primera victoria de México en la historia de los Mundiales, al vencer 3-1 a un rival que terminaría como subcampeón del certamen.

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¿Cómo llegan al partido ambas selecciones?

La Selección Mexicana afronta el duelo con la República Checa tras dos victorias consecutivas: primero superó 2-0 a Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México, con anotaciones de Julián Quiñones y Raúl Jiménez; después, un gol de Luis Romo aseguró un triunfo por la mínima sobre Corea del Sur en el Estadio Guadalajara. El equipo dirigido por Javier Aguirre se presenta así en el torneo con un inicio perfecto, aunque con marcadores ajustados.

Álvaro Fidalgo (d) de México disputa un balón con Sphephelo Sithole de Sudáfrica este jueves, durante un partido del grupo A del Mundial de la FIFA 2026 entre México y Sudáfrica en el estadio Ciudad de México (México). EFE/ José Méndez

En contraste, la República Checa llega a este compromiso con la necesidad de sumar, ya que perdió 2-1 frente a Corea del Sur en su debut y luego igualó 1-1 ante Sudáfrica. Con estos resultados, el conjunto europeo está obligado a puntuar ante México para mantener vivas sus opciones de avanzar en la competencia.

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