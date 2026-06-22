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Gobierno de México aclara destino de los 800 mdp: “No tienen nada que ver con la CNTE”

La presidenta aclaró en la mañanera que los recursos van directo a las escuelas de Oaxaca, no al gremio; el debate surgió tras el acuerdo que firmó Mario Delgado para levantar el plantón

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Las imágenes difundidas en plataformas muestran ofrecimientos sobre sueldos y jubilaciones que hoy contrastan con el pulso sindical, en plena exigencia de derogar la norma del ISSSTE de 2007 y volver a un modelo solidario. (Infobae-Itzallana)
Las imágenes difundidas en plataformas muestran ofrecimientos sobre sueldos y jubilaciones que hoy contrastan con el pulso sindical, en plena exigencia de derogar la norma del ISSSTE de 2007 y volver a un modelo solidario. (Infobae-Itzallana)

Tras casi tres semanas de movilizaciones, bloqueos y destrozos en el Centro Histórico de la Ciudad de México, la Sección 22 de Oaxaca alcanzó un acuerdo con autoridades federales que contempla una bolsa de 800 millones de pesos. El documento fue firmado el pasado 17 de junio por el secretario de Educación Pública, Mario Delgado; el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara; y el titular de Educación estatal, Emilio Montero.

La minuta comprometió al gobierno federal a otorgar un recurso “para atender las necesidades educativas y combatir el rezago” en Oaxaca, con un monto equivalente al del ciclo escolar 2025-2026. La pregunta que se instaló de inmediato en el debate público fue inevitable: ¿fue ese dinero un pago para que la CNTE desarmara su campamento?

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Sheinbaum interviene: “Es para las niñas y los niños, no para el sindicato”

Este lunes, durante la conferencia mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum salió al paso de la polémica con una posición directa.

"Esos 800 millones no tienen absolutamente nada que ver con la CNTE. Nada“, afirmó la mandataria. Explicó que los recursos nunca se entregan al sindicato, sino que tienen un destino concreto y verificable:

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  • Nuevas plazas de maestros en regiones de Oaxaca con carencias docentes, en coordinación con la mesa tripartita.
  • Equipamiento tecnológico: computadoras e impresoras para escuelas que las requieren, según compromisos del ciclo anterior.
  • Uniformes y útiles escolares: en años anteriores, este rubro se canalizó incluso a través de la Sedena para garantizar la entrega directa. Hoy, señaló Sheinbaum, ya está cubierto por la beca universal para familias con hijos en edad escolar.

La presidenta fue enfática en el mecanismo de distribución: "Se entregan de manera directa a las escuelas. No llegan al sindicato para que el sindicato le entregue a las escuelas."

Delgado había dicho lo mismo, pero la polémica no cedió

La aclaración de Sheinbaum llegó un día después de que el propio Mario Delgado insistiera en que los montos destinados a Oaxaca no representan una transferencia a organizaciones sindicales: “La Coordinadora no eroga absolutamente un peso. Todo se hace con presupuesto de la Secretaría de Educación y no pasa por las manos del sindicato, ni por la CNTE ni por el SNTE.

El secretario explicó que los recursos se asignan con base en diagnósticos educativos: dónde faltan plazas, dónde se requieren más horas de clase, cuáles escuelas necesitan infraestructura. “No es la primera vez que ocurre, ya se ha hecho con anterioridad”, acotó.

Sin embargo, la versión oficial no convenció a todos. Conforme a la minuta conocida por Grupo Reforma, el gobierno se comprometió a otorgar un apoyo “similar al del ciclo escolar del año anterior”, lo que en los hechos ata el recurso al momento de la negociación con la CNTE, independientemente del etiquetado formal.

La posición de la Sección 22

La CNTE, por su parte, ha reconocido que el acuerdo no resolvió su principal demanda: la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007. El día 20 de junio, los secretarios generales de distintas secciones dieron a conocer el cese de la huelga, pese a no haber obtenido la resolución de esa exigencia central.

Para el gobierno federal, los 800 MDP son inversión educativa. Para la CNTE, son un avance en sus demandas. Y para Sheinbaum, la discusión tiene una respuesta simple: “Está equivocada esa idea de que este recurso va para el sindicato. Eso es falso.”

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