Rocío Nahle negó nuevamente inundación en refinería Dos Bocas

Norma Rocío Nahle negó inundaciones de en la refinería Dos Bocas, en Tabasco (FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM)

Norma Rocío Nahle García, secretaria de Energía (Sener) y responsable del proyecto energético de la actual administración negó nuevamente la inundación en la refinería Dos Bocas, en Tabasco, tras las intensas lluvias registradas el pasado lunes 17 y martes 18 de octubre.

“Reunión de seguimiento y supervisión del sitio en la refinería Olmeca de @Pemex en #DosBocas. Como lo he mencionado, es una obra planeada, con ingeniera especializada y ante cualquier situación debe de resistir, así fue diseñada. Agradezco el esfuerzo de todos los trabajadores”, redactó Nahle a través de su cuenta de Twitter este jueves 20 de octubre.

Sin embargo, la declaración de la secretaria de Energía no fue bien vista por algunos usuarios quienes no dudaron en dejar comentarios como: “Debajo del agua”, “¿Llegó en balsa a las inmediaciones de #DosBocas?”, “Ni eso saben hacer!!!! Vean nada más ca cantidad de charcos de agua qué hay. Y dicen que no se inundó”.

Reunión de seguimiento y supervisión del sitio en la refinería Olmeca de @Pemex en #DosBocas.

Como lo he mencionado, es una obra planeada, con ingeniera especializada y ante cualquier situación debe de resistir, así fue diseñada.

Agradezco el esfuerzo de todos los trabajadores. pic.twitter.com/loP8OECoTK — Rocío Nahle (@rocionahle) October 20, 2022

Y es que fue el pasado lunes 17 y martes 18 de octubre que se viralizaron videos en redes sociales donde se mostraba cómo se había inundado el megaproyecto de la autodenominada Cuarta Transformación (4T), a causa de las fuertes lluvias registradas en la República Mexicana.

A pesar de las evidencias difundidas en Twitter, Nahle negó esto a través de un tuit en donde evidenció que el ingeniero Héctor Ruiz ,uno de los gerentes y supervisores de la refinería Olmeca, le envió video de cómo lucía la obra.

En el video el ingeniero explicó que se encontraba en el momento en las vialidades y dentro de las plantas: “Como verán, con respecto a las lluvias extraordinarias que hemos tenido durante la semana, afortunadamente seguimos trabajando en las condiciones para poder seguir adelante con nuestras actividades”.

Debido a la onda tropical número 27 combinada con la llegada del frente frío número cuatro de la temporada, se han registrado fuertes lluvias por segundo día consecutivo en distintas partes del país, siendo la Ciudad de México, el Estado de México, Morelos y Tabasco las zonas afectadas. En Morelos se registró el deceso de una joven mujer.

El Ingeniero Héctor Ruiz uno de los gerentes y supervisores de la refinería Olmeca en #DosBocas nos envía este video del día de hoy. 👇👇 pic.twitter.com/EZDxe45c2T — Rocío Nahle (@rocionahle) October 19, 2022

El arquitecto Axel Belfort compartió a través de sus redes sociales los videos donde se puede observar el nivel de agua que dejó la lluvia en Dos Bocas. Asimismo, realizó un hilo para explicar las razones de las constantes inundaciones. De acuerdo con él, esto ocurre debido a las fallas en el diseño del proyecto topográfico puesto que “se construyó demasiado cerca de la cota de seguridad contra inundaciones cotidianas en Dos Bocas”.

Tras los videos difundidos, la oposición no tardó en lanzarse en contra del Presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador. Tal fue el caso del creador de contenido Chumel Torres, quien escribió a través de su cuenta de Twitter: “Dos Bocas se inunda tan seguido que en vez de refinería debería ser hidroeléctrica”, donde además adjuntó un video de la inundación.

Por su parte, el exmandatario Felipe Calderón Hinojosa, escribió el pasado 19 de octubre: “Crónica de una necedad: tiraron 300 hectáreas de mangle (lo cual es un crimen ambiental) para construir el bodrio en zona pantanosa e inundable. Sí podía saberse, se les dijo”.

#Video 🚨👇🏻😱 Así relatan trabajadores de la #refineria de #DosBocas la suspensión de labores a causa de las inundaciones en la zona donde se construye la obra insigne de @lopezobrador_ ¿También lo desmentirá la @rocionahle ? pic.twitter.com/5wo2mTTA1y — 🎙️ ᗰᖇ. ᑕíᐯIᑕO ®🇲🇽₿ (@Mr_Civico) October 19, 2022

Los trabajadores que difundieron los videos en redes sociales sobre la inundación de la refinería afirmaron que los trabajos se tuvieron que suspender debido a que el área quedó bajo el agua.

