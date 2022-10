Luis Donaldo Colosio Riojas esperará hasta 2023 para decidir su futuro rumbo a las elecciones 2024

Luis Donaldo Colosio Riojas afirmó que esperará hasta 2023 para decidir su futuro respecto a una posible candidatura presidencial (Foto: Cuartoscuro)

Luego de que el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, aseguró que en el estado hay “buenos gallos” para competir en las elecciones del 2024 por Movimiento Ciudadano (MC), el alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas, afirmó que esperará hasta 2023 para decidir su futuro respecto a una posible candidatura presidencial.

El pasado lunes 17 de octubre, en entrevista ante medios de comunicación, el político de Movimiento naranja fue cuestionado sobre la lista de aspirantes de oposición a la presidencia del país que Andrés Manuel López Obrador (AMLO) compartió en su conferencia matutina, así como por las declaraciones de García Sepúlveda sobre una posible candidatura.

En respuesta, el alcalde de Monterrey recordó que su mandato dura tres años, y al poderse reelegir, tiene más opciones para continuar en funciones públicas, no obstante, indicó que el siguiente año se dedicará a trabajar y “reflexionar”.

El alcalde de Monterrey recordó que su mandato dura tres años, y al poderse reelegir, tiene más opciones para continuar en funciones (Foto: Cuartoscuro)

“En mi caso, saben que mi mandato dura tres años. Entonces, como me puedo reelegir, puedo optar por otras opciones, pero no me gusta decir (...) porque nunca se sabe qué va a pasar (...) Mi corazón me dice que quizá este momento es para hacer una buena reflexión y dedicarme a trabajar durante el siguiente año, para que tanto los resultados como la gente y sobre todo, Diosito, nos marque la decisión correcta”, manifestó.

Sobre las aspiraciones presidenciales de García Sepúlveda, Colosio Riojas señaló que, a su consideración, sería incongruente que el actual gobernador buscará la presidencia en 2024, ya que estaría a mitad de su mandato en la entidad.

“Sería absurdo que a mitad (del mandato), el gobernador quisiera migrar hacia la Presidencia de la República cuando sabe perfectamente bien que tiene un compromiso con la gente de Nuevo León (...) Él mismo lo ha dicho así, y tenemos el amargo recurso de lo que nos pasó en la administración anterior”

Samuel García se destapó como posible candidato en 2024

Samuel García consideró que México merece tener un presidente “norteño” (Foto: Twitter / @samuel_garcias)

Y es que el pasado domingo 16 de octubre, el gobernador de Nuevo León consideró que México merece tener un presidente “norteño”, que planteé nuevas formas de hacer política y nuevos modelos de gobierno; aseguró, además, que en la entidad hay “buenos gallos” para 2024.

En entrevista con Víctor Martínez para el programa Cambios, el mandatario estatal declaró que el país debería “darse el privilegio de tener un presidente de Nuevo León por primera vez”.

Sin embargo, Samuel García no aclaró cuándo sucederá esto, pero resaltó que el camino para llegar a la presidencia de México “ahí está”.

Samuel García afirmó que en el estado hay dos “gallos” de Movimiento Ciudadano que podrían competir por la presidencia de México (Foto: Cortesía MC)

“Entonces, pues sí tengo ese sueño yo, de que algún día pueda arreglar al país, pero también estoy convencido que a México le falta un presidente norteño, México nunca ha tenido un presidente de Nuevo León, es increíble”

En este sentido, afirmó que en el estado hay dos “gallos” de Movimiento Ciudadano que podrían competir por la presidencia de México.

“Damos resultados, ¿y no nos hemos dado la oportunidad? Pues hoy, lo digo con mucha responsabilidad, pero hoy sí la tenemos, tenemos varios, dos gallos naranjas, jóvenes incorruptibles, y ya saben de quiénes hablo”, manifestó Samuel García.

Y agregó: “No quiero decir cuándo, pero ahí está el camino y ojalá en un futuro, cercano o lejano, pueda el país darse el privilegio de tener un presidente de Nuevo León, o dos; puede ser mi compadre (Luis Donaldo Colosio Riojas) y luego yo, o viceversa, y planear, tener rumbo, que es lo que a este país le falta. Tenemos todo para ser un país primermundista”.

