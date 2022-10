Rumbo a las elecciones 2024, Samuel García aseguró que a México le hace falta un “presidente norteño”

Samuel García aseguró que a México le hace falta un “presidente norteño” (Foto: Cuartoscuro)

Rumbo a la elección presidencial del 2024, el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, aseguró que a México le hace falta un “presidente norteño”, y reconoció que tiene el sueño de “arreglar al país” algún día.

En entrevista con Víctor Martínez para su programa Cambios, el mandatario estatal declaró que el país debería “darse el privilegio de tener un presidente de Nuevo León por primera vez”.

No obstante, aclaró García Sepúlveda, no sabría cuándo sucederá eso, si en corto o lejano plazo, pero, resaltó, el camino para llegar a la presidencia de México “ahí está”.

“Entonces, pues sí tengo ese sueño yo, de que algún día pueda arreglar al país, pero también estoy convencido que a México le falta un presidente norteño, México nunca ha tenido un presidente de Nuevo León, es increíble”

El gobernador indicó que en el estado actualmente hay dos “gallos” presidenciables (Foto: Twitter/@samuel_garcias)

Y es que de acuerdo con el jefe del Ejecutivo local, Nuevo León es la sociedad “más echada para delante” y “el mejor estado” de la República, además, consideró García Sepúlveda, “el motor económico de México”.

En este sentido, y sin dar nombres, el gobernador indicó que en el estado actualmente hay dos “gallos” presidenciables de Movimiento Ciudadano (MC).

“Damos resultados, ¿y no nos hemos dado la oportunidad? Pues hoy, lo digo con mucha responsabilidad, pero hoy sí la tenemos, tenemos varios, dos gallos naranjas, jóvenes incorruptibles, y ya saben de quiénes hablo”, manifestó Samuel García.

García Sepúlveda destacó estar convencido de que el país también necesita una nueva Constitución Federal (Foto: Twitter @samuel_garcias)

Y agregó: “No quiero decir cuándo, pero ahí está el camino y ojalá en un futuro, cercano o lejano, pueda el país darse el privilegio de tener un presidente de Nuevo León, o dos; puede ser mi compadre (Luis Donaldo Colosio Riojas) y luego yo, o viceversa, y planear, tener rumbo, que es lo que a este país le falta. Tenemos todo para ser un país primermundista”.

Sobre la nueva Constitución que impulsa en la entidad, García Sepúlveda destacó estar convencido de que el país también necesita una nueva Constitución Federal.

De acuerdo con el mandatario estatal, la actual “es un desastre”, por lo que es necesario “un nuevo pacto social”. “O sea, que rumbo queremos, cada seis años damos bandazos de izquierda, derecha, así andamos, no tenemos rumbo, no hay planeación, requerimos un nuevo convenio. No puede una persona decidir el 80 por ciento del dinero, es absurdo”, añadió.

Samuel García va por “guía ciudadana” con su tesis de doctorado

Samuel García informó que buscará transformar su tesis de doctorado en una guía ciudadana (Foto: Instagram/@samuelgarcias)

Durante su participación en una mesa de diálogo en la clausura de la trigésima edición de la Feria Internacional del Libro Monterrey 2022 el pasado domingo 16 de octubre, el gobernador Samuel García informó que buscará transformar su tesis de doctorado en una guía ciudadana.

El mandatario estatal destacó que su más reciente titulación de doctorado en Derecho Constitucional sentó las bases para la edición de un nuevo libro, con el que buscará dar a conocer a detalle la nueva carta magna del estado, así como aclarar las dudas de los ciudadanos.

“Lo que yo quiero hacer es un mix entre la tesis,la nueva Constitución y hacer una Constitución comentada, para poder hacerle un libro y explicarle a Nuevo León que implica cada nuevo derecho”

Como ejemplo, García Sepúlveda señaló que la población desconoce el nuevo derecho universal a la salud, garantizado en la nueva Constitución de Nuevo León, algo que, subrayó, es vital para que las personas puedan desarrollar su vida y actividades diversas, como el deporte y la cultura.

