VIRAL: mexicano hizo carne asada en Canadá, minutos después sus vecinos llamaron a los bomberos

Muchos mexicanos acostumbran a que, al salir del país, no quieren olvidar ni abandonar sus raíces y costumbres, ese fue el caso de un usuario de TikTok, quien nunca creyó que hacer una carne asada en el balcón de su casa en Canadá le traería consecuencias. Esto resultó en un embarazoso error, ya que el humo habría asustado a sus vecinos, quienes inclusive habrían pedido ayuda a los bomberos para apagar el “incendio”.

En esta ocasión, el clip que se hizo viral gracias a TikTok fue el del internauta que cuyo usuario se llama esmirna.quiroz, quien a través de una serie de fotografías mostró cómo supuestamente una carne asada, como se hace tradicionalmente al norte del país, habría llevado a su hogar a un grupo de bomberos.

Luego de esto y el humo que salió, fue que los vecinos habrían buscado la ayuda de los bomberos (Captura de pantalla: TikTok/@esmirna.quiroz)

El video comienza con la descripción “cuando un sonorense quiere hacer una carne asada en Canadá”, y en el fondo se puede escuchar la versión de la canción emblema de la película Titanic, My heart will go on, interpretada en flauta desafinada, que usualmente se utiliza en situaciones que resultan ser un fracaso, por lo que se hacen virales en esta plataforma.

En las primeras fotografías se puede ver cómo en una parrilla la persona ya había preparado algunos cortes de carne, además de algunos acompañantes como chiles y cebollas, listos para que el fuego comenzara a cocerlos.

Como es normal, desde la parrilla comenzó a salir humo, sobre todo después de que la persona puso otra tanda de cortes sobre el brasero. Pese a que en las imágenes no aparenta ser demasiado humo, lo poco que salió habría preocupado a los vecinos.

En las fotos se puede ver cómo un camión de bomberos se estacionó muy cerca del balcón de la persona que estaba haciendo su carne asada, por lo que se intuye que habrían acudido por alguna emergencia.

Luego de esto, el grupo de bomberos ya estaba justo en frente de su casa, donde supuestamente habrían intentado identificar de dónde provenía el humo, y aunque no se sabe el desenlace de la historia, pues las imágenes no relatan más, el video se volvió viral.

Tampoco se sabe si fue una situación real o simplemente se trató de una coincidencia, pero en redes sociales varias personas se rieron de la situación, comentando que lo que los bomberos se merecían al menos un taco por cumplir con su trabajo y no encontrarse con una situación de riesgo.

Según comentaron algunos usuarios, esta situación es irreal ya que los mismos canadienses suelen hacer su propia carne asada (Captura de pantalla: TikTok/@esmirna.quiroz)

“Por lo menos los bomberos comerán carne asada”, “Se pasaron los vecinos, no se dieron cuenta de tan excelentes cortes”, “Tienen que invitar los tacos”, “Espero que como buen mexicano los hayan invitado a comer”, fueron algunas de las reacciones de los internautas.

También hubo usuarios que compartieron sus experiencias ya que, según relataron, este tipo de situaciones son comunes en Estados Unidos.

“Así le pasó a un familiar en Estados Unidos, quiso hacer barbacoa estilo Hidalgo y al prender el horno igual, llamaron a los bomberos. Después le avisó a los vecinos y hasta los invitó a comer!”, “Así nos pasa seguido en USA”, escribieron dos personas.

