Joven empleada de Oxxo se volvió viral tras dar a conocer su salario en redes sociales

Desde la llegada de las redes sociales a la vida cotidiana de las personas, muchas de ellas se han vuelto virales por diversos hechos. Incluso, muchas han alcanzado una gran fama a la que han sabido sacarle provecho y ganar dinero de ella.

Sin embargo, algunos otros han sido duramente criticados, pues no se han vuelto virales precisamente por hechos agradables. Y es que las redes sociales han dado mayor apertura a las personas para compartir todo tipo de contenido u opinión que tengan.

Recientemente, en las redes, se volvió viral una joven que trabaja como cajera en un Oxxo, esto porque reveló cuál es su salario como empleada de la cadena de tiendas, y hasta bromeó con ello.

El nombre de la joven es Alex Silva. Anteriormente ya se había hecho viral por compartir fotos y videos en redes, y cosechar cientos de likes y comentarios.

La joven empleada de Oxxo dijo cuánto ganaba, supuestamente, a la semana.

En su cuenta de TikTok, Alex Silva contó a sus miles de seguidores cuánto dinero percibe de salario en este empleo, que no es nada sencillo. “Se los juro que ya no sé qué hacer con mi vida, gano 800 pesos a la semana y me gasto 1300 tragando cosas”, expresó la joven empleada mientras tomaba leche desde un envase que tomó en la propia tienda y bromeaba.

El video ha ganado, hasta el momento, más de 260 mil likes y casi 2 mil comentarios. El material audiovisual desató polémica y muchas personas comentaron a hacer diversos cuestionamientos. “Una pregunta para los de Oxxo, si su sueldo es muy bajo, como por que siguen en ese trabajo? Hay beneficios?” (sic), se lee en uno de los comentarios.

Otro seguidor de la joven puso “que no ganaban 1300 más comisión y premios” (sic), mientras que otro de los seguidores dijo “que no pagan 900??? aparte acaba de subir el salario, no???? bueno yo eso ganaba de auxiliar de piso” (sic).

Un usuario más compartió que “yo cuando trabajaba en el OXXO me la pasaba pidiendo fiado y me llegaba poco en la quincena haha” (sic).

Sin embargo, esta no es la primera vez que un empleado del Oxxo revela cuánto gana. En 2021 un empleado el Oxxo reveló cuánto es lo que ganan los cajeros, gerentes de tienda y ayudantes de esa cadena de tiendas, propiedad de Fomento Económico Mexicano (FEMSA).

Fue también por medio de la red social TikTok, que el usuario ChicooxxoO dio a conocer en un video cuánto pagan en una de estas tiendas, y dio a conocer los diversos rangos para empleados que colaboran en la tienda, desde cajeros, responsables de tienda, o líder y puestos de menor rango como los que se dedican a asistir en las operaciones de esta sucursal.

A decir del joven, los sueldos comienzan desde los mil 300 semanales hasta los más de 4 mil pesos netos, aunado a vales de despensa y bonos. Esto es 500 pesos más, en el pago mínimo, de lo que describe la joven Alex Silva en su video de TikTok.

En el caso del joven, advirtió que el sueldo del líder de una tienda es de casi 20 mil pesos mensuales, además de vales de despensa y otras prestaciones, en horarios que parten de las 3 horas diarias y de lunes a viernes.

Los sueldos semanales estimados quedan de la siguiente manera, considerando que a estas cantidades se suman vales y bonos:

Encargados: 2 mil 800 pesos

Ayudante de piso: 1,300 pesos

Líder de tienda: más de 4 mil pesos

Oxxo es una cadena de tiendas de formato pequeño con más de 30 años de experiencia, con establecimientos en todo México, y en Colombia. Actualmente, también consolidaron su presencia en Europa.

