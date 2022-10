Qué le pasa a Amaia Montero: la ex Oreja de Van Gogh preocupó con sus publicaciones en redes

Esta es la imagen por la que los seguidores y admiradores de Amaia mostraron angustia (Foto: Instagram/amaiamonterooficial)

Este viernes el nombre de Amaia Montero se hizo tendencia en redes sociales debido a que la cantante compartió una fotografía en su cuenta de Instagram que preocupó a sus fans. Aunado a ello, un mensaje que compartió habría evidenciado que la española estaría experimentando emociones difíciles de sobrellevar.

La preocupación por la salud física y mental de Amaia Montero por parte de internautas comenzó este 14 de octubre, cuando la ex integrante de La Oreja de Van Gogh compartió una selfie en Instagram en blanco y negro, sin maquillaje y despeinada.

Al día siguiente, es decir el sábado 15 de octubre, tanto la cuenta de Instagram de la famosa cantante como otros espacios de redes sociales ya estaban llenos de diversos comentarios de apoyo por parte de sus fans, algunos de los mensajes que pudieron leerse fueron:

Solo tengo palabras de cariño y admiración para Amaia Montero. Es evidente que no se encuentra bien, y las humillaciones que lleva soportando durante tanto tiempo han traspasado líneas imposibles de borrar. — chris (@chrispueyo) October 15, 2022

“Tienes tristeza en tu rostro y eso es lo que nos preocupa. Te quisimos con 20,con 30 y te queremos con 40, porque lo que amamos de ti es lo que nos haces sentir con tu música”, “cuando eres una leyenda te puedes ver como se te venga en gana” y “hoy le tenemos que devolver la mano, con todo el cariño, amor, respeto y apoyo a la situación que vive, antes de ser una persona pública es humana, y la salud mental no distingue clases”.

En su momento, algunos cibernautas aplaudieron que la cantante se haya mostrado al natural y sin filtros, pero con el pasar de los minutos, volvió a publicar la misma imagen. A través de Twitter, la cuenta de fans Somos Amaiados ha estado recopilando las diversas manifestaciones de cariño para la cantante de La Oreja de Van Gogh.

Amaia Montero, durante toda su carrera nos dió consejos como este 💖 hoy le tenemos que devolver la mano, con todo el cariño, amor, respeto y apoyo a la situación que vive, antes de ser una persona pública es humana, y la salud mental no distingue clases, #FuerzaAmaia 💖🙏🏻🌟👑 pic.twitter.com/KCkm51mYQB — Basthian Américo (@basthian_castro) October 15, 2022

Por qué desató interés el estado de salud de Amaia Montero

Debido a que ninguna de sus dos publicaciones tenían un pie de foto o una descripción en los comentarios, sus fans se preocuparon. Horas antes, Amaia había publicado otra imagen, aunque fue en sus historias temporales, ésta también en blanco y negro, siendo un fotograma de uno de sus videos musicales.

Pasaron unos minutos desde la segunda vez que compartió su selfie, cuando comentó en su publicación: “Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido de que me sirve la vida?”, lo que terminó por prender las alarmas.

Aún sin dar explicaciones sobre sus posteos, la intérprete de Rosas compartió una parte de su canción La boca del lobo, la cual fue lanzada en 2018.

Fue en su segunda publicación que la cantante hizo un comentarios sobre la muerte y la vida (Foto: Instagram/@amaiamonterooficial)

Entre las reacciones preocupadas se sus fans se puede leer: “Amor por favor, te queremos”, “Siento que algo está pasando aquí”, “Amaia, cariño... ¿Está todo bien?”, “Amaiaaaa por favor que esta pasando”, “Esta chica tiene un problema y necesita AYUDA!!!”, “Amaia estamos contigo”.

No obstante, también hay usuarios que piensan que la cuenta de la cantante fue hackeada y quienes actualmente tienen el control de su perfil de Instagram habrían compartido la imagen con intenciones de perjudicar la imagen de Amaia.

“O hackearon la cuenta o alguien que puede debe ir a abrazarla”, “Esa foto la hicieron para perjudicarla y siento que esta editada”, “Es evidente que gente con un mal corazón te hackeo la cuenta”, “Han tenido que hackear la cuenta…… estoy segura”, fueron algunos de los cometarios.

Esta fue la imagen que Amaia compartió en sus stories de Instagram (Foto: captura de pantalla/Instagram)

No es la primera vez que Amaia Montero hace publicaciones en sus redes sociales que llaman la atención de sus seguidores o los confunden, pues una de las ocasiones que más causaron polémica sucedió en 2020, cuando la intérprete de La playa anunció que dejaría estas plataformas.

Luego de que uno de sus fans escribiera que quería que Amaia dejara de compartir fotos viejas, ella habló de lo triste que la hacían sentir ese tipo de comentarios, principalmente porque lo habían escrito en una de las imágenes que compartió con su fallecido perro, Pop. Terminó su mensaje despidiéndose.

Anteriormente, en 2018, la española también se retiro de las redes escribiendo “the game is over” en Twitter, para luego agregar “empezando a despedirme y empezando por el principio”, lo que llevó a sus admiradores a creer que se retiraría de la música.

Montero se ha dedicado solo a la composición desde hace tres años, cuando salió su más reciente álbum, Nacidos para creer. Desde entonces, luego de realizar su gira, no ha publicado nueva música; sin embargo, el pasado 2 de octubre anunció que su nuevo disco sería lanzado pronto.

