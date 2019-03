—Es difícil, no es fácil. Me encantaría decir: "Bueno, no me importa". Tuve un 2018 especialmente difícil, y hay un momento en el que cualquier tontería es noticia, cualquier cosa, o sea, cosas inventadas que no te puedes creer. Y ha sido un año realmente duro. Por el 19 estoy tan contenta y renovada, bastante Ave Fénix. Cuando ya te han dado por tantos lados, ya no te duele tanto. Entonces la conclusión que saco de 2018 es esa: no te digo que todavía, y depende con qué cosas, por supuesto, pero me quedo inmune.