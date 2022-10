Érika decidió someterse a un tratamiento (Foto: Instagram/@erikabuenfil50)

Fue a inicios de los 2000 cuando la intérprete mexicana, Teresa de Jesús Buenfil López, mejor conocida como Erika Buenfil, tuvo un fugaz romance con uno de los hijos del expresidente de México, Ernesto Zedillo, relación de la que nació Nicolás de Jesús Buenfil López.

Sin embargo, tras el embarazo Ernesto Zedillo Jr. decidió apartarse de la vida de la conocida intérprete por lo que gran parte del desarrollo de Jesús Buenfil estuvo a cargo de su madre. Este hecho es poco tocado por la primera actriz de 58 años que se ha ganado el cariño de millones por sus diversos videos en la plataforma de TikTok.

Sin embargo, después de más de dos décadas sin ahondar en demasía en el tema, Buenfil tuvo la oportunidad de dilucidar sobre lo que vivió su maternidad en solitario, debido a que en esa época no era bien visto tener un hijo fuera del matrimonio.

Erika Buenfil reconoció que la han discriminado por ser madre soltera del hijo que tuvo con Ernesto Zedillo Jr. (Foto: Instagram/@erikabuenfil50)

Fue durante una entrevista para el programa ¡Siéntese quien pueda! donde la intérprete neoleonesa fue cuestionada sobre el nulo apoyo que tuvo por parte de Ernesto Zedillo Jr. durante su maternidad. Ahí la actriz que ha participado en diversos melodramas como Vencer el pasado y Te doy la vida reconoció el tortuoso proceso de convertirse en madre soltera.

“Pues sí, porque había muchos ojos encima de mí, miradas, y había ideas, y había chismes… la gente se preguntaba y se contestaba… seguramente fui el chisme de muchas mesas y de muchas sobremesas: ‘Ya saben que Erika Buenfil está embarazada’”, remarcó Erika Buenfil.

Posteriormente, la también conocida como la reina de TikTok confesó el estigma que tenía la sociedad sobre ella: “Como si fuera pecado, pagué mi pecado, llegué a restaurantes de los que me sacaron o me ponían en una mesa donde no me vieran, porque ¡qué vergüenza!”, recordó.

La actriz Erika Buenfil y su hijo Nicolás (IG: erikabuenfil50)

Pese a los señalamientos públicos y el rechazo de algunos, Buenfil hizo especial hincapié en que no lamenta haberse convertido en madre de esa forma, pues tras venir de una familia que rompía los estigmas las críticas hacia ella jamás la desalentaron.

“Pero nunca se compenso cuando yo iba con mi hijo en el carrito sentado en un supermercado y nunca me importó lo que la gente dijera de mí… yo venía de una familia muy tradicional, de hecho siguen siendo muy tradicionales, el matrimonio como marca o como es, ¿quién sabe qué es cómo es?, nadie sabe qué es lo que como es, o sea, no hay una regla, las cosas han cambiado y, a lo mejor, lo único que hice fue como adelantarme a los tiempos”, arguyó.

Para finalizar, la intérprete reconoció que, al día de hoy, no le guarda rencor al hijo del ex mandatario mexicano: “A mí me dolió el hecho como de la impotencia, como de ¿ahora qué hago?, te preguntas mil veces, pero yo agarré el toro por los cuernos, va a sonar un poco loco, pero ha sido el mejor regalo de un novio, no hay joya, no hay coche ni nada que se compare con la alegría de haber tenido a ese hijo tan hermoso, y aparte así tenía que ser”, remató.

A mediados de agosto, en conversación con Isabel Lascurain, de Pandora, la actriz reveló que Nicolás de Jesús Buenfil ya pudo conocer a su padre después de varios años, lo cual significaría un beneficio para el joven de casi 18 años, pues pudo llenar un espacio en su familia sobre una persona de quién conocía pocas cosas.

“Para él fue como un impacto, se toma una foto y lo primero que hace es presumirla en su escuela, para él fue algo muy bueno, fue como sacudirse, como plantarse y decir, ‘si tengo una persona y existe’”, explicó la protagonista de Vencer la ausencia.

