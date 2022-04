De “Reina del TikTok” a Drag Queen, Erika Buenfil sorprendió con radical cambio de look

Erika Buenfil tiene 58 años. (Foto: Instagram/@erikabuenfil50)

En los últimos meses, Erika Buenfil ha destacado fuera de las telenovelas gracias a su incursión en el mundo de las redes sociales. Desde que se atrevió a hacer su primer video no ha parado de compartir parodias y divertidos bailes, situación que le valió ser considerada como la Reina del TikTok. Cada día busca sorprender a sus miles de seguidores con nuevos retos y, en esta ocasión, impactó a más de uno con su radical cambio de look.

La protagonista de Amores Verdaderos recurrió a su cuenta de Instagram para compartir una serie de fotografías donde mostró el resultado final de su transformación a Drag Queen. Con un maquillaje cargado, ojos profundamente delineados, pestañas grandes y una imponente peluca morada, la oriunda de Monterrey impactó a sus casi cinco millones de seguidores en la plataforma, quienes no dudaron en llenar la caja de comentarios con halagos.

“Estás perfecta”, “Tómatelo con calma que mi corazón es sensible a tanta belleza”, “Eres simplemente perfecta”, “Buenfil muy camaleón”, “Pronta para próxima temporada de Rupaul Drag Race”, “Si duda me encantó este maquillaje y tú toda una divina diosa”, “Que gusto verte tan bien y nosotras también a través de tus tus consejos”, fueron algunas reacciones.

El maquillaje fue obra de Soy Letal, Drag Queen mexicana. (Captura: @erikabuenfil50/Instagram)

La transformación de Erika Buenfil causó euforia entre los usuarios de la red, quienes se atrevieron a hablar sobre la posibilidad de que algún día forme parte de grandes concursos como RuPaul Drag Race o La Más Draga gracias a la calidad del maquillaje. Hasta el momento, su publicación ya superó los 18 mil “me gusta” y tiene cientos de comenarios positivos.

Cabe mencionar que la transformación no fue obra de Erika Buenfil, sino de un gran representante del Drag en México: “Gracias a Soy Letal por éste extraordinario maquillaje”, escribió la actriz de melodramas en su publicación. “Qué padre que se pudo hacer, un placer”, respondió el artista.

Erika Buenfil subió parte de la sesión fotográfica donde participó, lo que permitió visualizar detalles del maquillaje desde diferentes ángulos. Como era de esperarse, su impresionante cambio de look no sólo fue bien recibido por sus fans, sino que también fue aplaudido por la comunidad LGTB, quienes no dudaron en halagar la decisión de la artista por salir de los estándares de belleza y sumarse a dicha corriente.

Erika Buenfil durante su juventud. (Foto: Instagram / @erikabuenfil50)

“Arte y talento es una mezcla que tiene un resultado increíble. Muy bien Erika Buenfil, eres el talento que reconoce a los talentosos”, escribió un usuario de Twitter respecto a la transformación de la intérprete.

Soy Letal es un artista del maquillaje que lleva años trabajando dentro de la industria del entretenimiento nacional y durante su trayectoria ha tenido la oportunidad de maquillar a un sinfín de atrices, entre ellas Susana Zabaleta y la propia Erika Buenfil. En los últimos años ganó notoriedad frente a las cámaras debido a su participación como juez de hierro en La Más draga.

También ha destacado dentro del mundo del cosplay con caracterizaciones de personajes populares como Buzz Lightyear de Toy Story y Freezer de Dragon Ball Z. Actualmente cuenta con casi 200 mil seguidores en Instagram, donde suele compartir imágenes de los impresionantes maquillajes que ha realizado a lo largo de su trayectoria, todas expresiones artísticas que lo han llevado a posicionarse entre los mejores.

(Captura: @soyletal/Instagram)

Entre sus seguidores destacan Gala Montes, Regina Blandón, Michelle Rodríguez, Geraldine Bazán, Bárbara de Regil, Maribel Guardia, Camila Sodi, María León, María Fernanda Quiroz, Paco de Miguel, Paty Cantú, Karla Díaz, por mencionar algunas figuras del medio.

Por otro lado, hace unos días Erika Buenfil fue relacionada sentimentalmente con el actor Eugenio Siller debido a un video donde aparecieron juntos caminando por las calles de la CDMX. No obstante, todo se trató de una colaboración profesional.

SEGUIR LEYENDO: