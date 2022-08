Erika Buenfil relató que Ernesto Zedillo Jr. ya conoció al hijo que tuvieron

Erika Buenfil y Ernesto Zedillo Jr tuvieron un hijo hace 17 años, se llama Nicolás

El empresario Ernesto Zedillo Junior y Erika Buenfil sostuvieron un romance fugaz del que nació Nicolás, un adolescente que ahora tiene cerca de 17 años. En diversas ocasiones, la actriz reveló que el hijo del ex presidente mexicano no ha ejercido su paternidad de forma constante.

Sin embargo, en conversación con Isabel Lascurain, de Pandora, la actriz reveló que el joven ya pudo conocer a su padre después de varios años, lo cual significaría un beneficio para Nicolás, ya que pudo llenar un espacio en su familia sobre una persona de la que conocía pocas cosas.

“Para él fue como un impacto, se toma una foto y lo primero que hace es presumirla en su escuela, para él fue algo muy bueno, fue como sacudirse, como plantarse y decir, ‘si tengo una persona y existe’”, explicó la protagonista de Vencer la ausencia.

En el canal de YouTube de la integrante de Pandora, Buenfil detalló cómo fue que se concretó el encuentro. Al parecer, Nicolás recibió mensajes de Ernesto Zedillo Jr cerca de su cumpleaños, por lo que la actriz le recomendó pedir un regalo.

“Mamá, me está tratando de contactar, que me quiere conocer, dice que viene para la casa”, dijo el adolescente. Después, Buenfil continuó su relato: “Se comunica con el (Nicolás) porque en algún momento nos pasamos los teléfonos, le habla a su teléfono, iba a ser el cumpleaños (del adolescente) y le dije, ‘tú pídele, mi hijito, tú pídele algo ching..., caro’… dizque que le iba a llevar su regalo”.

Desde diciembre del 2021, Erika Buenfil ya había explicado lo que iba a hacer cuando su hijo Nicolás buscara a su padre. La protagonista de Vencer el pasado habló sin tapujos acerca de los planes que tenía para el día en que Nico quiera conocer a su padre, destacando que ya no guardaba ningún rencor hacia Ernesto Zedillo Jr.

La actriz explicó desde finales de 2021 que ya no le guardaba rencor a su ex pareja, por lo que dejaba en manos de su hijo si quería o no buscar a su padre (Foto: Instagram: erikabuenfil50)

Aunque la actriz en esa ocasión fue reservada al respecto, reveló desde entonces que su hijo ya sabía bien quién es su papá, pues “es un tema que ha hablado con él, pero es un tema ‘de puertas para adentro’”, dijo en ese momento. Además, aclaró que se trataba de una desición de Nicolás.

“Ese es un tema de él, es (un tema) de casa completamente. Yo ya no soy nadie. Ese es un tema muy personal, es algo de nuestra vida personal. Sabe perfectamente quién es, pero es algo de puertas para adentro”, comentó Buenfil para el programa Todo para la mujer.

Agregó que para la edad de Nicolás, ella consideraba que este tema le concierne completamente a él y como madre está dispuesta acompañarlo en sus decisiones, pues el conocer a Ernesto Zedillo Jr. sólo es parte de sus inquietudes y es natural. Meses después, reveló que el encuentro fue muy similar a lo que había planeado, ya que se trataba únicamente de la relación entre padre e hijo, no de su ex pareja con ella.

“Yo no guardo muchos rencores y la verdad es la vida de él. Creo que tiene derecho a tocar puertas tantas veces sea necesario y hasta yo misma llevarlo. Él no tiene ningún delito, él no es una persona mala y si él tiene inquietudes, que las tenga y tiene todo mi permiso y adelante. Es un tema ya de él. Lo que él decida, tendrá todo mi apoyo”, agregó Erika a finales del año pasado.

