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Al borde de las lágrimas, Andrés Vaca dedicó la décima de Cruz Azul a Paco Villa

El periodista deportivo recordó a uno de sus más queridos compañeros quien apoyó a la Máquina hasta sus últimos días

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Aficionados y comunidad en línea recuerdan a Paco Villa con cariño y respeto
El aficionado a Cruz Azul fue el encargado de narrar la ansiada novena para los celestes.

En la transmisión de la final en la que Cruz Azul alcanzó su décimo título de liga, Andrés Vaca evocó la memoria de Paco Villa con un mensaje que despertó la emoción de los aficionados celestes.

El narrador compartió al aire unas palabras dedicadas tanto a quienes celebran el reciente triunfo como a quienes, por distintas razones, ya no pueden acompañar el festejo.

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El comentarista resaltó el vínculo que une a la afición y recordó a Villa como un símbolo de pasión por el equipo, reiterando el peso que tiene la memoria de los seguidores y narradores que han formado parte de la historia de la Máquina.

Especial
El narrador externaba su admiración al club de La Noria desde un enfoque objetivo. (Especial)

Una victoria hasta el cielo

Vaca subrayó que el logro de Cruz Azul trasciende al plantel y se extiende a quienes han partido, reconociendo el significado colectivo de la afición. El narrador deseó que, donde quiera que esté Paco Villa, esté celebrando el campeonato, y evocó el entusiasmo con el que Villa narró el noveno título de la Máquina en 2021, después de 24 años sin campeonato. Para Vaca y los seguidores, ese recuerdo permanece vigente al asociarse con el presente festejo.

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“Este campeonato también es de aquellas personas que ya no están y que hoy no pueden gritar la décima”, expresó Vaca durante la transmisión, mientras la voz se le entrecortaba al mencionar a su maestro y amigo.

Aunado a ello, la producción de TUDN acompañó las palabras del periodista con la narración que hizo Paco Villa en el 2021 cuando la Máquina rompió una racha de más de 20 años sin poder alzarse con el campeonato.

Aficionados recuerdan la vez que Paco Villa casi llora al narrar el título conseguido por su cruz Azul en 2021. Crédito: Tiktok / TUDN

Sigue vivo el legado de Paco Villa

El homenaje público de Andrés Vaca marcó un momento relevante de la transmisión, simbolizando cómo los nuevos títulos son también una memoria emotiva para quienes influyeron en el ánimo del club. Al dedicar el campeonato a Villa y a los que ya no están, Vaca hizo palpable el sentido de pertenencia entre aficionados y cronistas.

Mencionar a Paco Villa también implicó subrayar su importancia en el periodismo deportivo mexicano. Su legado se recuerda particularmente por la pasión que transmitió al relatar los triunfos más significativos del club, así como por la cercanía con figuras como Vaca.

“Felicidades a toda la afición de La Máquina. Muy merecido título. Tienen todo para seguir escribiendo historia”, escribió el narrador a través de su cuenta de Twitter (ahora X).

Sus palabras retumbaron en toda la afición cementera. (X/ @avacav)
Sus palabras retumbaron en toda la afición cementera. (X/ @avacav)

El mensaje que Vaca compartió generó una respuesta inmediata entre aficionados y colegas, quienes replicaron su dedicatoria y recordaron la influencia de Paco Villa. En redes sociales, los seguidores de Cruz Azul y el gremio periodístico rememoraron momentos emblemáticos, especialmente el relato del campeonato que narró Villa en 2021.

  • "Andrés Vaca dedicándole el título a Paco Villa, qué momento".
  • “Muy top el gesto de Andrés Vaca mencionando a Paco Villa en el festejo del Cruz Azul".

La cobertura especial se convirtió en un homenaje colectivo. Diversos aficionados dedicaron mensajes a la memoria de Villa, mientras periodistas destacaron su contribución al futbol mexicano. Las palabras de Andrés Vaca, sumadas a la interacción digital y los comentarios de especialistas, consolidaron el reconocimiento a un narrador que marcó época.

La muerte de Paco Villa, ocurrida el 1 de mayo de 2024 a los 54 años tras una prolongada batalla contra el cáncer de páncreas, motivó este sentido manifiesto de aprecio y admiración por parte de la afición y del propio Vaca. Así, la final de Cruz Azul quedó ligada no solo a la alegría por el triunfo, sino también al recuerdo permanente de quienes forjaron la memoria colectiva del club.

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