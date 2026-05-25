Majo Aguilar, el nuevo blanco del pánico moral en la música femenina

Majo Aguilar se presentó en el estacionamiento del hotel Amares, sobre la Costera Miguel Alemán, como parte de un evento organizado por el gobierno municipal de Acapulco.

Un concierto de Majo Aguilar en Acapulco por el Día del Estudiante terminó envuelto en una discusión que poco tuvo que ver con su música. Aunque la cantante ofreció una presentación gratuita con mariachi y repertorio ranchero frente a cientos de jóvenes, en redes sociales el debate giró alrededor de uno de sus vestuarios y desató una ola de comentarios sobre cómo “debería” vestir una intérprete del regional mexicano.

La música a segundo plano

La nieta de Antonio Aguilar y Flor Silvestre se presentó en el estacionamiento del hotel Amares, sobre la Costera Miguel Alemán, como parte de un evento organizado por el gobierno municipal.

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Durante el show interpretó temas como “Lo busqué”, “Hoja en blanco”, “Puño de Tierra” y “Cielo Rojo”, además de cambiar varias veces de vestuario. Sin embargo, usuarios en plataformas como Facebook y X concentraron sus críticas en un solo atuendo, que rápidamente comenzó a circular fuera de contexto.

“Qué feo viste esta mujer”, “¿Cómo vas a respetar un género y legado con prendas así?” y “Si traes mariachi vístete acorde” fueron algunos de los mensajes que aparecieron en redes.

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Majo Aguilar, la destacada cantante de regional mexicana, se encuentra en el centro de la controversia por su vestuario durante una presentación, generando un intenso debate en redes sociales. (Especial Infobae)

El cuerpo de las cantantes vuelve al centro del debate

La polémica alrededor de Majo Aguilar recordó discusiones recientes que han enfrentado estrellas internacionales como Sabrina Carpenter y Olivia Rodrigo, ambas criticadas por sectores conservadores debido a sus vestuarios sobre el escenario.

En el caso de Sabrina Carpenter, los cuestionamientos se han centrado en el uso de corsés, bodies y prendas inspiradas en lencería vintage durante sus giras y apariciones públicas. Aunque su estética forma parte de una propuesta pop deliberadamente provocadora, para algunos usuarios representa una “sexualización excesiva”.

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Olivia Rodrigo, Majo Aguilar y Sabrina Carpenter, artistas musicales que han sido el centro del debate sobre el pánico moral en redes sociales por su estilo y expresiones artísticas. (Instagram Oficial)

Olivia Rodrigo vivió una situación similar durante una aparición en Barcelona, donde un vestido tipo babydoll detonó comentarios virales sobre feminidad, juventud y sexualidad. El debate terminó alejándose de su música para enfocarse en su imagen.

La conversación alrededor de Majo Aguilar parece seguir la misma lógica: el vestuario eclipsó una presentación enfocada en música ranchera y mariachi, incluso cuando la cantante forma parte de la segunda edición de México Canta, iniciativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum para promover canciones sin apología de violencia.

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Majo Aguilar lució un vibrante conjunto azul y blanco durante su enérgica actuación en Acapulco, cautivando al público con su presencia en el escenario. (Gobienro de Acapulco: Facebook)

Redes sociales y el nuevo “pánico moral”

El fenómeno no es nuevo, aunque las plataformas sí cambiaron. Décadas atrás, figuras como Madonna, Britney Spears o Miley Cyrus enfrentaron cuestionamientos similares por romper expectativas sobre cómo debía comportarse una artista femenina.

Ahora, TikTok, X e Instagram amplifican ese tipo de reacciones en tiempo real. Una fotografía, un clip editado o una captura aislada pueden convertir un atuendo en tema nacional y desplazar la conversación artística hacia juicios morales sobre el cuerpo y la imagen pública de las mujeres.

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