Cuál fue la primera película de terror mexicana y de qué trataba

La Llorona es considerada la primer película de terror mexicana.

Uno de los mitos prehispánicos que sigue vigente hasta nuestras fechas, es la leyenda de La Llorona. Este personaje se terminó de construir durante la época de la Colonia (1521-1821).

Existen varias versiones sobre el origen de esta leyenda, la de una mujer que llora por la muerte de sus hijos, que supuestamente, ella misma habría ahogado en un río. Existe una película mexicana que lleva por nombre La Llorona, es de Ramón Peón y se grabó en 1933. En ella se explica que el origen de la leyenda de La Llorona nace con La Malinche, esa mujer que se unió a los españoles, comandados por Hernán Cortés, y que fue clave para la Conquista de México.

Y es que, se dice, una vez concluida la Conquista, los grandes servicios de doña Marina fueron olvidados y la raza vencida, considerándola culpable de su derrota, concentró todo su odio en ella y su hijo.

A lo largo de los años, se ha dicho que La Llorona hipnotiza, hiela la sangre y se lleva a los niños para reemplazar los perdidos, siendo una especie de de mezcla entre calavera con momia o bruja con mujer desfigurada, de larga cabellera, que flota por las calles gritando su característica frase: “aaaayyyy mis hijoooooosss”.

La Llorona, película de Ramón Peón, es considerada la primer cinta de terror mexicana. Además, cuenta con otra característica que la hace destacar, pues ayudó a reinterpretar el mito. Se ha dicho que viene de las crónicas de Bernal Díaz del Castillo y es sobre la relación entre un caballero español y una mujer indígena.

La película fue estrenada en 1933.

También se dice que su origen puede remontarse a antes de la llegada de las tropas españolas, con la mujer asesinando a sus hijos como un sacrificio. Bernardino de Sahagún, cita los presagios que antecedieron al arribo de la tripulación europea, en referencia al grito desgarrador.

La esencia de La Llorona mantiene sus características en cada relato en teatro, radio, historieta, y por supuesto, en la versión cinematográfica de Ramón Peón. En la cinta de 1933, un médico desestima la creencia de fantasmas y apariciones paranormales.

La película dura en total 73 minutos, es protagonizada por Ramón Pereda, Virginia Zurí, Adriana Lamar y Carlos Orellana, quienes narran el caso de Marina. Cabe destacar que, esta también fue la primer película en ser microfoneada en México.

Hace unos años, la película fue desempolvada para proyectarse en un festival de cine de terror.

El cubano Ramón Peón fue el encargado de realizarla.

La copia que se proyectó pertenece al Archivo Permanencia Voluntaria, a cargo de Viviana García-Besné, y fue restaurada con el apoyo de The Academy Film Archive, Cine Fantástico, la Filmoteca de la UNAM, y The Hans Institute. La restauración fue intensa, pues solamente se contaba con un positivo de 16 mm en la Filmoteca de la UNAM.

La cinta se escaneó en la Filmoteca y luego se envió a unos laboratorios en San Francisco, California. Más tarde, The Academy Film Archive rescató lo que se pudo de la primera cinta de horror mexicana y sonora.

Quién fue Ramón Peón, director de la cinta

El director de la cinta fue el cubano Ramón Peón, quien nació en La Habana, en 1897 y murió en San Juan, Puerto rico, en 1971. Él fue un periodista, mago, bailarín, músico, productor, director, camarógrafo, actor y guionista de cine.

Se inició como camarógrafo en los antiguos estudios Kalem y Vitagraph, de Nueva York. Para 1920, era asistente de dirección en Hollywood, de dos comedias cortas tituladas Welcome rotarians y The latest from parell. Luego decidió radicar en su país natal, Cuba, donde se convirtió en uno de los máximos realizadores de cine mudo cubano, al filmar entre 1920 y 1930 doce películas, la última de ellas titulada La Virgen de la Caridad.

A México llegó en 1931 como asistente de Antonio Moreno en a película Santa, interpretada por Lupita Tovar. Un par de años después, en 1933, debutó con el megáfono en la película La Llorona, y de ahí se convirtió en el director más requerido en la naciente industria fílmica mexicana.

