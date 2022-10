Juan José Origel reveló a que tratamiento estético se sometió para mantenerse joven

Foto: Cuartoscuro

Es bien sabido que las estrellas de la farándula mexicana en ocasiones recurren a ciertos tratamientos estéticos para hacerse alguna modificación corporal y, en esta ocasión, Juan José Origel no se quedó atrás y confesó cuál es el secreto que le permite verse tan joven a sus 75 años.

Fue durante el programa Con Permiso, donde el conductor estaba platicando con Martha Figueroa, cuando su compañera aprovechó el momento para desvivirse en halagos hacia lo rejuvenecido que se veía Pepillo.

“Me dice mamá la semana pasada, oye ¿qué hizo Pepillo Origel? Yo pensé que iba decir que se ve bien amolado, pero dijo ‘se ve jovencito, jovencito y guapo’”, dijo la presentadora.

Ante esto, Origel se mostró contento por palabras y, tras asegurar que ama a la madre de su amiga por tan buenos comentarios, procedió a contar qué es lo que se hizo en el rostro para evitar que los años se le noten.

“Nombre ayer picaron esta donde ya. Sí, yo no lo niego, me fui a que rellenarán pues oye. Ahorita todavía no, espérese a dos semanas voy a venir que Jorge Ugalde se va viejo junto a mí”, reveló ante las cámaras Y aclaró que sólo se inoculó unas vitaminas.

Cabe recordar que, tras una larga trayectoria en la televisión, en repetidas ocasiones Pepillo Origel ha dado a notar que ya se encuentra listo para retirarse y comenzar una nueva etapa de su vida.

Apenas hace unos meses, el especialista en espectáculos dio una entrevista para TVNotas donde aclaró que el abandono a el medio que tanto conoce se debe en gran medida a que todo ha cambiado.

“Ya decidí que 2022 es mi último año en los medios de comunicación y no será un retiro a medias, sino total”, dijo el también empresario a la revista y aseguró que, no importando la oferta laboral que le hagan, seguirá firme en su decisión de dejar atrás la vida pública.

Sin embargo, Pepillo admitió que sí lamenta abandonar su programa Con permiso, que desde hace unos años conduce al lado de Martha Figueroa en la señal de Unicable, pero prefiere retirarse ahora pues prefiere no verse “viejo” a cuadro.

Juan José detalló que la industria del espectáculo ha cambiado a tal grado que ahora no hay relaciones sinceras entre los famosos y la prensa, por lo que su estatus ha cambiado al paso de los años.

“El medio ya no es como antes, ahora hay mucha hipocresía en el ambiente y me harté por eso; ahora ya no hay amistad, no hay cariño, la gente ha cambiado mucho. Antes decían que yo era ‘el amigo de las estrellas’, pero si ahora le hablo a 10, es mucho”, sentenció.

El conductor que ha trabajado al lado de figuras como Pedro Sola, Maxine Woodside, Atala Sarmiento y Aurora Valle, explicó que se irá un tiempo a Madrid, España, y después volverá a su natal Guanajuato con el fin de mantenerse cercano a sus familiares, quienes asegura son los únicos que lo han respaldado al paso de los años.

“Me voy satisfecho de mi trabajo y de haberme colocado donde estuve, estoy muy agradecido con el público que me demostró su cariño. Puedo decir: ‘Misión cumplida’”, concluyó el polémico comunicador.

