Cómo preparar panqués de avena y plátano sin azúcar para un desayuno saludable

La avena y el plátano forman una combinación nutritiva que aporta fibra, proteína y minerales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los panqués de avena y plátano sin azúcar concentran proteína, fibra y energía de liberación lenta en una sola preparación. Cada porción de tres piezas aporta alrededor de 9 gramos de proteína y 5 gramos de fibra, cifras que los panqués tradicionales de harina refinada difícilmente alcanzan, con menos de 1 gramo de fibra por porción.

La combinación de ambos ingredientes elimina la necesidad de azúcar añadida. El plátano maduro —mientras más manchas café, más dulce— endulza la mezcla de forma natural gracias a sus azúcares propios, sin producir el pico de glucosa que genera el azúcar refinada. El resultado es un desayuno que sabe dulce sin serlo en el sentido procesado del término.

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Avena y plátano: la combinación que aporta fibra, proteína en un solo plato

Sin harina, sin azúcar añadida y sin lácteos, estos panqués se preparan en licuadora en menos de cinco minutos. El plátano maduro endulza de forma natural mientras la avena aporta minerales, vitaminas del grupo B y energía de liberación lenta. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La avena es un cereal integral con una densidad nutritiva que la harina blanca no puede igualar. Contiene vitaminas del grupo B —tiamina, folato, ácido pantoténico—, además de minerales como manganeso, fósforo, magnesio, cobre, hierro y zinc. Sus carbohidratos de digestión lenta sostienen la energía durante horas, a diferencia de la harina refinada, que la libera de golpe y la agota igual de rápido.

Un plátano mediano aporta 3 gramos de fibra por sí solo, más potasio, vitamina C, vitamina B6 y magnesio. En los panqués funciona también como aglutinante natural: reemplaza parte de la grasa y el azúcar que llevan las recetas convencionales. Cuanto más maduro, más fácil de integrar y más pronunciado su sabor.

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Alternativa de desayuno saludable

Un desayuno saludable no es solo el que tiene pocos ingredientes malos; es el que mantiene al cuerpo activo sin necesidad de comer de nuevo a los 40 minutos. Los panqués de avena y plátano logran eso porque combinan fibra, proteína y carbohidratos complejos en proporciones equilibradas. El huevo —presente en la mayoría de las recetas— suma proteína de alta calidad y vitaminas A, D, E y B12.

Un plátano mediano aporta 3 gramos de fibra, potasio, vitamina C y vitamina B6. Combinado con avena integral y huevo, produce un desayuno naturalmente libre de gluten que mantiene activo al cuerpo sin necesidad de comer de nuevo a los 40 minutos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al no llevar harina de trigo, estos panqués son naturalmente libres de gluten, lo que los hace una opción viable para personas con sensibilidad o intolerancia. Tampoco requieren mantequilla ni leche de vaca. Se preparan en licuadora en menos de cinco minutos y se cocinan en sartén antiadherente sin aceite adicional.

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Receta para preparar los panqués de avena y plátano

2 plátanos maduros (con manchas café)

2 huevos1 taza (90 g) de avena en hojuelas

1 cucharadita de polvo para hornear

½ cucharadita de canela molida

¼ cucharadita de sal

½ cucharadita de extracto de vainilla (opcional)

Aceite de coco o spray antiadherente para cocinar

Preparación:

Coloca todos los ingredientes en la licuadora y procesa hasta obtener una mezcla homogénea. Deja reposar la mezcla entre 10 y 15 minutos para que espese. Calienta una sartén antiadherente a fuego medio y engrasa ligeramente. Vierte porciones de 2 a 3 cucharadas por panqué. Cocina 2 o 3 minutos hasta que aparezcan burbujas en la superficie y los bordes se vean firmes. Voltea y cocina 1 o 2 minutos más hasta dorar. Sirve con fruta fresca, yogur natural o un hilo de miel de abeja.