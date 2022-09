Juan José Origel explotó contra el homenaje a Silvia Pinal en Bellas Artes: “Demasiado aburrido”

Juan José Origel acudió a homenajear a Silvia Pinal (Foto: Instagram)

El pasado lunes 29 de agosto se llevó a cabo en el monumental Palacio de Bellas Artes el esperado homenaje a Silvia Pinal. La primera actriz fue objeto de un tributo a sus más de siete décadas de trayectoria en el cine, el teatro y la televisión de México, por parte de la Secretaría de Cultura del Gobierno, de la mano con el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura.

En el evento se destacó la prolífica carrera de la llamada “última diva del cine de oro mexicano”, subrayando su participación en las emblemáticas cintas de Luis Buñuel, siendo Viridiana la obra maestra con la que la estrella logró alzarse con la Palma de Oro del Festival de Cannes en 1961.

La diva se hizo acompañar por sus hijos: Silvia Pasquel, Luis Enrique y Alejandra Guzmán, así como su nieta, Stephanie Salas, y sus bisnietas, Michelle Salas y Camila Valero, además, al evento que se transmitió en vivo por Canal 22 acudieron múltiples personalidades del medio artístico, tales como Laura Zapata, Ignacio López Tarso, Leticia Calderón, Diana Bracho -quien fungió como conductora-, Itatí Cantoral y Norma Lazareno.

Entre los invitados también acudió Juan José Origel, quien durante años se ha ostentado como uno de los amigos más allegados a Silvia Pinal y a su famosa familia. Ahora, luego del evento que presentó números musicales de distintas obras de teatro en las que ha participado la actriz de 90 años, ha sido Pepillo quien dio su opinión respecto al homenaje.

Fiel a su estilo y con la franqueza que lo caracteriza, el comunicador calificó de “aburrido” al evento que marcó un hito, al tratarse de un homenaje en vida a la figura en cuestión, y no un tributo in memoriam, como ya ha ocurrido con figuras como José José y Gabriel García Márquez.

En un encuentro con la prensa, Juan José dijo admirar y apreciar a Silvia Pinal, sin embargo, no pudo evitar expresar que, según su percepción, el evento no estuvo a la altura de la emblemática actriz, cantante y productora.

Juan José Origel llegó a decir que Pinal le regalará el cuadro que de ella pintó Diego Rivera (Foto: Instagram)

“Yo quiero mucho a la señora Pinal. La quiero, la respeto, es una mujer que adoro con toda mi alma y creo que se merecía algo mejor. Eso es lo que yo pienso”, dijo el periodista de espectáculos.

“[Al homenaje] le faltó glamour, le faltó yo no sé... No quiero hablar mal de nadie porque cada quien quiso colaborar, pero sí me esperaba yo una cosa mucho mejor”, expresó.

Origel expresó que el evento no destacó por su dinamismo. “[Estuvo] demasiado aburrido, en lugar de solemne. La Pasquel es la que más o menos le puso ahí. Faltaba Alejandra allá arriba haciendo algo, que cantara o que dialogaran con su mamá, de cómo las regañaba...”, expresó.

La actriz, quien este 12 de septiembre cumplirá 91 años, lució visiblemente emocionada y en todo momento "mandó besos" y aplaudió (Foto: Archivo)

El polémico periodista de espectáculos expresó que no comprendió el análisis que Busi Cortés, Leonardo García Tsao y José Antonio Valdés Peña, expertos críticos de cine, hicieron sobre la obra de Luis Buñuel junto a Pinal, y destacó que en cambio él sí tiene muchas anécdotas que contar junto a la estrella.

“Sentaron a tres gentes que nadie sabíamos ni quiénes eran, una señora y dos señores, que yo no sé ni qué, y no les entendía ni qué platicaban. Mejor yo tengo más anécdotas, yo he viajado a Europa y a muchos lados con la señora Pinal”, expresó el periodista, quien también destacó que de igual modo, el actor Ignacio López Tarso se mostró inconforme.

El homenaje a Silvia Pinal contó con la presencia de figuras del arte y el entretenimiento, además de la asistencia de personas del público (Foto: Archivo)

“Don Ignacio salió molesto y yo creo que mucha gente se esperaba otra cosa porque es Silvia Pinal, porque es Bellas Artes y realmente creo que fue muy apresurado todo el homenaje. Se hubieran esperado un poquito porque yo sí siento que ella se merecía mucho más”, recalcó Pepillo.

