Usuarios despotricaron contra el conductor Mauricio Mancera por rehusarse a utilizar cubrebocas en una tienda: “El COVID sigue”

Después de que el Comité de Nueva Normalidad, integrado por la Secretaría de Salud (SSa), Secretaría de Economía (SE), Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) emitiera recientemente un comunicado en donde se sugería que la implementación del cubrebocas en espacios cerrados no es obligatoria, el ex conductor de Venga la Alegría, Mauricio Mancera fue duramente atacado en redes sociales tras intentar acatar esta medida.

Fue desde su cuenta de Twitter donde el famoso contó que acudió a una tienda de conveniencia sin cubrebocas y los empleados no le permitieron el acceso. Cabe señalar que lo estipulado por las autoridades refería a que el uso de esta medida era dejada a consideración de las condiciones particulares de los lugares o establecimientos.

“Fui al súper y no me dejaron entrar por qué no llevaba cubrebocas, les dije que ya no era obligatorio, pero les valió”, comenzó a contar Mancera.

Asimismo, destacó que al serle negado el acceso, prefirió pedirle a otra persona que entrara y comprara los artículos que necesitaba por él.

“Apliqué la de puberto afuera del Oxxo esperando que un buen samaritano entrara y te comprara chela! Aquí una señora se apiadó de mí y me compró lo que necesitaba”, escribió.

Rápidamente las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar y varios internautas condenaron que el artista se negara a utilizar el cubrebocas.

“Se que no ha sido nada grato el uso de cubrebocas, pero por tu propio bien no deberías dejar de usarlo, tu me caes súper y no te imagino discutiendo por un tema q más allá de ser una obligación es un salvavidas. El COVID sigue entre nos, no te expongas, perdimos a muchos seres queridos en esta pandemia y en honor a ellos y aunque no sea obligatorio, no deberíamos dejar de aplicar los protocolos de seguridad. Lo hubieras solucionado en comprar un cubrebocas en cualquier lugar , hasta en tienditas lo venden”, fue el comentario de una usuaria, mientras que otros agregaron:

“Están en todo su derecho de aplicar las reglas que ellos consideren pertinentes para salvaguardar la integridad de sus clientes y trabajadores”. “Pues es que aunque no sea obligatorio, las reglas en tu casa, las pones tú, no el invitado, respeto, creo que se llama”, colocaron.

El también participante de MasterChef Celebrity no se quedó callado y le respondió a varios de los cibernautas que arremetieron contra él.

“Solo un idi*ta confunde una anécdota con una queja”, acotó Mauricio.

Qué dijo el gobierno de México sobre el uso del cubrebocas

En el comunicado, el gobierno federal apuntó que la reducción de casos y letalidad en ellos ha permitido tomar una nueva actitud contra la enfermedad que sacudió al mundo por más de dos años consecutivos, por lo que en las especificaciones de seguridad sanitaria especificaron que el cubrebocas puede ya no ser utilizado en espacios cerrados a consideración de las condiciones particulares de los lugares.

Aunado a ello, ya se promovió la eliminación de los llamados tapetes sanitarios, los cuales se utilizan para eliminar los virus y bacterias que se alojan en las suelas de los zapatos y se colocan en las entradas de los establecimientos cerrados con la idea de reducir el margen de infección.

“Como parte de las sugerencias se encuentra la eliminación del uso de tapetes sanitizantes y el filtro sanitario; y sugiere pautas para la utilización de cubrebocas en espacios abiertos y cerrados”.

