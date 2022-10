Alejandra Guzmán reapareció para anunciar su regreso a los escenarios y sus fans le hicieron una petición especial

Alejandra estaba cantando "Mala Hierba" cuando aparentemente su tacón se atoró provocando que cayera. (Foto AP/Marta Lavandier)

Alejandra Guzmán impresionó a sus seguidores de redes sociales con una gran noticia, dentro de pocos días regresará a los escenarios para deleitar a su público con sus grandes éxitos, esto después de que permaneció en reposo durante alrededor de tres semanas porque se dislocó la cadera a consecuencia de una aparatosa caída que sufrió en un concierto que ofreció en Washington, Estados Unidos.

Hace unas horas, la Reina de Corazones reapareció en su cuenta de Instagram para invitar a todos sus fans de Pachuca a su show del próximo sábado 22 de octubre que se llevará a cabo en un palenque. Para ello, la intérprete de Yo te esperaba no subió un comunicado, sino un video que no solo sirvió para anunciar su presentación, también para demostrar que ya se encuentra mucho mejor y lista para volver.

Y es que la integrante de la dinastía Pinal apareció a cuadro de pie luciendo un despampanante traje negro con destellos y un accesorio en el pecho: “¡Qué tal amigos de Pachuca! Soy Alejandra Guzmán y voy a estar este 22 de octubre con ustedes en el palenque, no faltes”.

Renacer como el ave fénix es mi mayor don! Preparados #Pachuca porque llegaré más recargada que nunca. En pocos días nos vemos!

Como era de esperarse, su post enloqueció a sus casi 4 millones de seguidores en dicha plataforma, quienes aplaudieron su mejoría, pero también le pidieron tener más precaución con sus vestuarios para evitar cualquier tipo de accidentes, en especial, le recomendaron cambiar sus altos tacones por zapatos o tenis con plataforma.

La cantante dio un mal paso que habría impactado directamente en su cadera reconstruida

“Ahora ponte tenis para que no azotes”. “Sin tacones!!! Por favor!!! Cuídese!!!”. “No muevas la cadera!!!”. “Mi Ale, que bueno saber que estás bien, por favor ten cuidado de no volver a tener un accidente como el de hace unos días.”. “Qué bien Alejandra éxitos y ten mucho cuidado al pisar, cariño”. “Que bueno verte ya tan recuperada”, “Como el ave fénix, rockera hermosa”, fueron algunas reacciones.

La cantante de 54 años no dio más información sobre sus próximas presentaciones o estado de salud, pero todo parece indicar que la lesión que sufrió en su cadera ya sanó, por lo que retomará todos los conciertos que tiene programados para lo que resta de este 2022.

Radiografía de Alejandra Guzmán después del accidente. (Captura Instagram: @laguzmanmx)

Alejandra Guzmán mostró una radiografía de su cadera tras el accidente

Todo comenzó el pasado 27 de septiembre, cuando la Reina de corazones ofreció una presentación muy especial para Hispanic Heritage Foundation. La artista mexicana estaba interpretando su segundo tema de la noche, Mala Hierba, cuando su tacón aparentemente se atoró en el piso provocando que cayera de rodillas, pero el dolor fue tan fuerte que terminó dejándose caer por completo del lado derecho.

En un principio muchos pensaron que era una caída normal, sin gran alcance, pero los segundos pasaron y Alejandra Guzmán no se puso de pie, por lo que su equipo la auxilió y fue trasladada en ambulancia a un hospital. Después de varias horas, se informó que se dislocó la cadera, algo que alarmó debido a que en esa zona tiene dos implantes.

Alejandra Guzmán deja mensaje en las redes sociales. (Instagram)

Afortunadamente el incidente no pasó a mayores y para terminar con los rumores la propia cantante publicó una fotografía de una reciente radiografía que le tomaron, donde se pudo apreciar que todo está en su lugar.

Alejandra Guzmán alertó a sus fans sobre una sitio falso a su nombre

(Captura Instagram: @laguzmanmx)

En medio de su problema de salud, la intérprete recurrió a sus historias de Instagram para alertar a sus fans sobre una página falsa a su nombre donde se están haciendo dinámicas por una cuota. Con la intención de evitar robos, pidió reportar el sitio.

