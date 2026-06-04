México

Puebla: el precio de la gasolina hoy

La Comisión Nacional de Energía es el organismo que da a conocer todos los días los precios de las gasolinas en México

Guardar
Google icon
Los precios de la gasolina se actualizan constantemente, lo mejor es saber su valor y conocer en dónde puedes comprarla más barato (Cuartoscuro)
Los precios de la gasolina se actualizan constantemente, lo mejor es saber su valor y conocer en dónde puedes comprarla más barato (Cuartoscuro)

El precio de la gasolina y el diésel dependen de distintos factores nacionales como internacionales, ya sean el costo del petróleo, el tipo de cambio frente al dólar, el margen de utilidad de las empresas gasolineras, los costos de logística, incluso los subsidios.

Estas situaciones hacen que el valor de las gasolinas se modifiquen constantemente tomando en ocasiones por sorpresa a los usuarios.

En consecuencia, dependencias gubernamentales como la Comisión Nacional de Energía (CNE) y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) publican constantemente los precios actualizados de la gasolina y el diésel por estados y ciudades. Aquí están los de este 4 de junio en Puebla.

PUBLICIDAD

Puebla: ¿Cuál es el precio de la gasolina?

Gasolina magna: 23.746 pesos el litro.

Gasolina premium: 28.107 pesos el litro.

Diésel: 27.177 pesos el litro.

Precios reportados por los permisionarios en línea de conformidad con la obligación establecida en el Acuerdo Núm. A/041/2018 de la Comisión Reguladora de Energía.

Mantente actualizado sobre los precios de la gasolina. (Reuters)
Mantente actualizado sobre los precios de la gasolina. (Reuters)

Cómo se determina el precio de la gasolina

Después de la eliminación de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de Energía (CNE) entró en funciones como el único organismo regulador del sector energético en México en marzo de 2025. El objetivo de este órgano de carácter técnico es el de regular, supervisar e imponer sanciones en las actividades en materia energética.

PUBLICIDAD

La CNE tiene como misión garantizar la soberanía, seguridad y autosuficiencia en el sector acorde con la política que establezca la Secretaría de Energía (Sener). De acuerdo con información del Gobierno de México el organismo tiene las siguientes actividades principales en tema de hidrocarburos:

Regular precios y tarifas.

Otorgar permisos para almacenar, transportar y vender gasolina.

Llevar un control público y actualizado de todas estas actividades.

La organización no trabaja de forma aislada, está coordinada con la Sener para mantener así la autonomía técnica y operativa con el fin de garantizar que todas las decisiones que tome partan de criterios profesionales.

El precio final de la gasolina es determinado por los costos de producción, distribución, logística, impuestos y el precio de los hidrocarburos en los mercados internacionales. Los combustibles son un componente muy importante en la economía y en la determinación de la inflación de cada país.

La presidenta Claudia Sheinbaum y el sector empresarial firmaron a inicios de 2025 un acuerdo en el cual se busca regular la gasolina tipo Magna cueste como máximo 24 pesos el litro.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

Precio de la Gasolina en MéxicoÚltimas actualizacionesPrecio de la Gasolina en Puebla

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Coahuila elige nuevo Congreso: PRI busca mantener mayoría y Morena intenta avanzar en bastión tricolor

Más de 2.5 millones de ciudadanos están convocados a votar este domingo para renovar las 25 curules del Congreso estatal

Coahuila elige nuevo Congreso: PRI busca mantener mayoría y Morena intenta avanzar en bastión tricolor

Metro CDMX extiende cierre en Línea 2: fechas, estaciones afectadas y cómo opera el servicio emergente de RTP

Mientras dure el cierre parcial, los trenes de la Línea 2 correrán en dos segmentos que será cubierto por autobuses de RTP

Metro CDMX extiende cierre en Línea 2: fechas, estaciones afectadas y cómo opera el servicio emergente de RTP

Se registra sismo de 4.3 de magnitud

El temblor tuvo lugar a las 02:55 horas, a una distancia de 17 km de Atoyac de Alvarez y tuvo una profundidad de 41 km

Se registra sismo de 4.3 de magnitud

Mariana Ochoa podría ser demandada por FIFA por su canción “Ponte el Sombrero”

La cantante lanzó el tema y está disponible en diversas plataformas digitales

Mariana Ochoa podría ser demandada por FIFA por su canción “Ponte el Sombrero”

Las 5 veces que AMLO reapareció tras su retiro político: de la elección judicial a la defensa de Sheinbaum

Desde su retiro en Chiapas, López Obrador volvió a las redes una vez más

Las 5 veces que AMLO reapareció tras su retiro político: de la elección judicial a la defensa de Sheinbaum
MÁS NOTICIAS

NARCO

‘El Cholo’, exjefe policial acusado en EEUU de proteger a Los Chapitos, busca amparo tras bloqueo de cuentas de la UIF

‘El Cholo’, exjefe policial acusado en EEUU de proteger a Los Chapitos, busca amparo tras bloqueo de cuentas de la UIF

Abelina López niega que Jesús Zamora, detenido por liderar red de extorsión, haya sido asesor del gobierno en Acapulco

Detienen a 20 personas tras nueve cateos simultáneos en Querétaro: aseguran armas y vehículos tipo pipa

Detienen a “La China”, hermana del líder de Los Vallarta, célula ligada al CJNG en Edomex

Embajador de EEUU en México destaca que los dos países “trabajan juntos para localizar a los cárteles” luego del descubrimiento de un narcotúnel

ENTRETENIMIENTO

El abogado de Maribel Guardia rompe el silencio: tutoría ilegal de Addis Tuñón, cárcel para Imelda y testamento bajo investigación

El abogado de Maribel Guardia rompe el silencio: tutoría ilegal de Addis Tuñón, cárcel para Imelda y testamento bajo investigación

Mariana Ochoa podría ser demandada por FIFA por su canción “Ponte el Sombrero”

Pepe revela que el disco tributo a Antonio Aguilar no busca ganancias, sino honrar su memoria

Por qué Christian Nodal quedó fuera del disco tributo a Antonio Aguilar

La gira histórica de Panteón Rococó tendrá parada en la Plaza de Toros Cancún

DEPORTES

Con futbolito y firma del Álbum del Mundial: así está entrenando Sudáfrica para enfrentar a México

Con futbolito y firma del Álbum del Mundial: así está entrenando Sudáfrica para enfrentar a México

Neymar y Miguel Layún sorprenden con divertido comercial antes del Mundial: así se reconciliaron

La Selección de Panamá golea 4-2 en su último partido de preparación en casa antes del Mundial 2026

Veljko Paunović confía en la Selección Mexicana para el Mundial 2026: “Tiene todo para hacer historia”

Selección de Japón cambia de sede en Monterrey: esta es la razón