Pepillo Origel arremetió contra paro de transportistas al estar detenido 6 horas: “Qué poca”

El conductor estuvo detenido seis horas por los bloqueos

El pasado 22 de marzo, Transportistas de México bloquearon diversas autopistas del país para exigir mayor seguridad en las vías de comunicación, pues denunciaron que constantemente son víctimas de robos de manera violenta.

Sin embargo, el paro nacional que fue convocado por la Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas (Amotac) para exigir que fuerzas de seguridad federal, como la Guardia Nacional, implementen operativos para atender los asaltos y asesinatos contra operadores, no fue bien recibido por el conductor Juan José Pepillo Origel.

Y es que, desde sus redes sociales el presentador del programa Con Permiso colocó un video y una publicación en la que se mostraba molesto por la situación, ya que los bloqueos hicieron que estuviera detenido por varias horas.

El conductor se mostró molesto (Foto: Cuartoscuro)

“Buenas tardes, 6:35(pm) y todavía estamos parados a 30 km de la CDMX detenido, no, son ching*deras, caraj*” dijo el famoso en Instagram.

Asimismo, en otra publicación, Origel despotricó contra el actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador y lamentó tener que pasar tanto tiempo atorado en la carretera.

“6 horas parado por los bloqueos de transportistas en la Mex-Qro esto es lo que pasa cuando nos gobierna la 4T y su miserable representante. Autobuses llenos de familias sin alimento. No se vale”, colocó.

Además, el conductor de shows como La oreja añadió a la descripción de esta imagen: “Que poca!!! [sic]”.

juan jose origel (Foto: Captura de pantalla/ Ig @juanjoseorigel)

Las reacciones por parte de los internautas no tardaron en llegar y varios de ellos criticaron la postura de Pepillo, pues argumentaron que no se podía culpar en su totalidad a las autoridades.

“Ahora resulta, también le echan la culpa de eso, por eso cada estado y cada alcaldía tiene gobernantes, es delegar responsabilidades, hasta por qué les de diarrea le echan la culpa, no digas tonterías con el respeto que me mereces”, “No le echen la culpa al gobierno de ahora siempre a pasado porque no abrían la boca cuándo estaba Peña Nieto. Ahora todo es culpa de la 4T por favor piensen antes de hablar”, fueron algunas de las menciones que recibió.

Otros usuarios de Instagram añadieron que las carencias en la población, falta de seguridad y las protestas que derivaban de estas no son cosas nuevas.

“Las familias sin alimento siiiiempreee han existido, que tú te estés dando cuenta ahora ya es tu problema!!! Al igual que los bloqueos en carreteras, eso no es novedad... Lástima que ahora te estés dando cuenta... Que cosas no... [sic]”, comentó alguien.

Transportistas bloquearon varias carreteras y calles del país (FOTO: Mariana Garcia/CUARTOSCURO.COM)

Cabe recordar que entre los bloqueos de ayer estados como Guerrero, Querétaro y Guanajuato fueron los que presentaron las mayores concentraciones de manifestantes. Mientras que otros grupos se apostaron en autopistas que sirven de entrada a la Ciudad de México, donde la autopista México-Querétaro o la México-Pachuca también fueron obstruidas.

Luego de más de diez horas de paro nacional, la Amotac acordó levantar los bloqueos en carreteras federales a partir de las 18:00 horas y sostener mesas de trabajo con autoridades del Gobierno Federal.

De manera paulatina, las autoridades locales llegaron a distintos acuerdos con representantes de Amotac y consiguieron frenar el avance de las manifestaciones, que por un momento amenazaron con llegar al Zócalo de la Ciudad de México si no se cumplían con las exigencias de seguridad.

