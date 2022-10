Mon Laferte se pronunció a favor de la comunidad LGBT+ : “La religión no permite que la gente sea libre y ame”

Mon Laferte se pronunció a favor de la comunidad LGBT+ (Foto: Instagram/@lamasdraga)

Aunque cada vez son más las personas que se suman y apoyan incondicionalmente todas las formas posibles de expresarse, identificarse y a quién amar, México sigue siendo uno de los países que mayor índice de homofobia y transfobia sufre. Por ello, cuando grandes celebridades demuestran su compromiso como aliados LGBT+ de manera pública, el mensaje cobra mayor relevancia pues alcanza a personas que tal vez no estaban relacionadas con el tema o simplemente lo evitaban.

Este es el caso de la chilena y mexicana Mon Laferte, quien desde hace más de una década ha demostrado ser una gran activista a favor de los derechos de la comunidad de la diversidad y que ahora en su más reciente participación en el reality show más famoso y popular de tierra Azteca y el resto de Latinoamérica sobre Drag Queens, La Más Draga, refrendó su sentir.

Luego de que la participante Santa Lucía, quien representa a la Ciudad de México en esta quinta temporada, compartiera íntimamente que su familia pertenece a la religión mormona y realizara una representación en su pasarela donde el Libro de Mormón -el cual sirve como otro testimonio del ministerio de Cristo y su divinidad- tuvo una revelación a dos hombres homosexules dándose afecto en medio de un arcoíris, la respuesta de la cantante fue contundente.

Santa Lucía es una representante de la Ciudad de México, pero además crea cortometrajes y demás trabajos visuales para otras artistas de la escena Drag (Foto: Instagram/@soyunapinchebruja)

La ganadora de 4 Latin Grammy no dudó en retomar la hazaña a la hora de dar su critica y las palabras que utilizó ya han conmocionado a todo internet, pues aunque no es la primera vez que ella demuestra ser una verdadera aliada, la firmeza con la que se manejó ante un tema tan delicado como es la religión y su dura negativa ante la unión y amor de personas del mismo sexo, ha sido aplaudido con gran potencia.

“Santa Lucía, hola. Sabes que me encantó tu presentación porque tiene un concepto… Te vi con el Libro del Mormón y entonces yo pensé ‘Claro, esto debe de tener relación con el tema de la religión’, entonces cuando tú abres el libro y aparecen estos colores y el arcoíris lo entendí: la religión no permite que la gente sea libre y ame. Me gusto muchísimo que pusiste un mensaje, más allá de lo estético, eso me pareció súper bello”, expresó Laferte.

La mayor parte de las religiones en el mundo tiene prohibidas las relaciones LGBT+ (Foto: Captura YouTube/La Más Draga)

Por medio de redes sociales, miembros de la comunidad LGBT+ ya han externado su agradecimiento a la producción del reality show por invitar a verdaderos aliados a formar parte del panel de jurado, pues en ocasiones anteriores, otros artistas han demostrado que su interés es solamente publicitario y de “dientes para fuera”, pues en su cotidianidad, pasado, o incluso en comentarios posteriores al programa han dejado ver que no son ni lo más cercanos a dicha palabra, como fue el caso de Yuri.

“Desde que vimos el anuncio de que estaría ella esa noche todos sabíamos que estábamos en un verdadero espacio seguro, pues no le nació ser aliada de la noche a la mañana”. “Mon lleva años, literal año, dentro de nosotros así que se siente más que correcto que personas como ella sean los invitados a un programa que es hecho por miembros de la comunidad para la comunidad y no vengan personajes homofóbicos como Yuri a querer colgarse”. “Después del espantoso ‘Yuri la menos’ que felicidad poder decir ‘Mon la más’, bien ahí La Más Draga”, expresaron.

Laferte y su apoyo a la comunidad LGBT+

Con más de un década, Mon es una verdadera aliada LGBT+ (Foto: Twitter/@@monlaferte)

El 1 de octubre de 2011 Mon participó en el acto de clausura de la decimotercera Marcha por la Diversidad Sexual que se realizó en su natal Chile y desde entonces no ha dejado de ser una constante defensora pública de los derechos del amor.

Incluso, en el 2020 canceló un concierto que iba a dar en beneficio de un refugio para mujeres víctimas de violencia de género, del colectivo feminista Okupa Bloque Negro, porque activistas transgénero acusaron a dicho colectivo de transfobia y ser terfs, por haber publicado tuits donde decían “Mujeres, ni cisgénero ni cuerpo gestante”. Esos activistas consideran que esos tuits despiertan odio hacia la comunidad trans, por lo que ella decidió cancelar el concierto en apoyo a la comunidad trans.

SEGUIR LEYENDO: