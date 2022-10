José Ramón Fernández reaccionó a la “payasada” de Álvaro Morales en “Fútbol Picante” (Foto: Capturas de Pantalla/ESPN)

La mesa más poderosa del Fútbol Mexicano se encuentra en el ojo de la conversación gracias al periodista de ESPN, Álvaro Morales quien se mofó de su colega, Jorge Pietrasanta tras la eliminación de su equipo, las Chivas Rayadas del Guadalajara a manos del Puebla en tanda de penales.

Este actuar de Morales se hizo viral en las redes sociales y diversos fanáticos del programa de ESPN, pusieron en duda la profesionalidad del polémico personaje. Por ende, diversos internautas empezaron a etiquetar a la cabeza de Fútbol Picante y al máximo exponente del periodismo deportivo en México, José Ramón Fernández.

El padre del periodismo deportivo de Christian Martinoli, André Marín, David Faitelson y de varios más, no dudo en reaccionar con notoria frustración a lo hecho por Morales: “Sin comentarios...”, colocó en señal de asombro ante lo sucedido en la mesa de Fútbol Picante.

Estás decisiones no dependen de mí — José Ramón Fernández (@joserra_espn) October 11, 2022

Más adelante, diversos internautas al ver la reacción del mandamás de la cadena deportiva le pidieron la cabeza de Morales, pues era insólito ese actuar en uno de los programas de debate más trascendentales de la televisión deportiva en México: “Córrelo! Increíble que en tu mesa, aunque no estés, pasen esas cosas”, se pudo leer.

Sin embargo, Joserra remarcó que esa decisión no está en sus manos: “Estas decisiones no están en mis manos”, remató.

Pocas tuvieron que pasar para que la gente convirtiera en tendencia las acciones de Álvaro Morales: “Fútbol Picante llegó a su punto más bajo, pero bajísimo. Seguramente ya pocos lo ven por eso esa hambre de audiencia a cualquier costo. ESPN México en lugar de mejorar está peor que nunca”. Es increíble que @ESPNmx, dejé salir al aire a un pseudoperiodista como lo es Álvaro Morales. Entiendo que la TV es un show, pero hay límites, y el contenido que vende esté señor es asqueroso, vergonzoso, corriente y refleja el pobre nivel del periodismo deportivo en México”, son algunas de las reacciones.

Álvaro Morales se burló de Pietrasanta por la eliminación de Chivas (Foto: captura YouTube ESPN Deportes)

Qué fue lo que paso con Álvaro Morales en Fútbol Picante

Durante la emisión de Fútbol Picante el comentarista de ESPN protagonizó una “payasada” para burlarse en público del fracaso del equipo tapatío, pero aquel gesto tenía una dedicatoria particular. Debido a que Jorge Pietrasanta es un seguidor del Rebaño Sagrado, Álvaro Morales le dedicó aquella humillación en vivo.

Frente a Jared Borgetti y de Héctor Huerta, el Brujo Morales se subió a la mesa del programa para gritarle en la cara de Pietrasanta la eliminación de su equipo; poco después de presentar el programa, Alvarito le pidió a la cámara que lo siguiera para que no se perdiera ningún detalle de su mofa.

Álvaro Morales se sube a la mesa para burlarse de Pietrasanta pic.twitter.com/jjEggEQYXM — Futbol Picante Out Of Context (@FutPicanteOOC) October 10, 2022

El comentarista se paró de su lugar, tomó impulso para treparse a la mesa y una vez arriba del panel de debate dirigió su mirada a Pietra gritó “¡¿qué pasó Pietra?! ¿qué pasó Pietriña? ¡wuuu! eliminaron a las Chivas!”, toda la frase la acompañó con una risa escandalosa y burlona.

A la par, el ex comentarista de Televisa no se dejó intimidar y con un semblante serio dijo: “Grábenlo, grábenlo por favor, graben esta payasada”; sin embargo, su intento por desviar la atención no funcionó, ya que Álvaro Morales siguió con su espectáculo y agregó “¡eliminaron a las Chivas Rayadas del Guadalajara!, ¡qué maravilloso es hacerte la edición!”.

