Así nació la rivalidad entre José Ramón Fernández y Álvaro Morales en ESPN

José Ramón Fernández y Álvaro Morales son polos opuestos. Ambos comentaristas se han encargado de forjar una personalidad propia. Lo cierto es que también están acostumbrados al conflicto a y los reflectores. Casi como algo natural, entre ellos ha habido fuertes confrontaciones a lo largo de los últimos años. El rol cada vez más protagónico del Brujo le ha llevado a tener choques subidos de tono con el ícono del periodismo deportivo mexicano.

El primer round se dio en el año 2016. Hasta entonces, Morales y Fernández habían compartido pantalla pero jamás habían tenido algún altercado de impacto entre ellos. El estilo de los dos ya era conocido para la audiencia, pero la sorpresa llegó cuando intercambiaron metralla en Futbol Picante. El tema que detonó todo fue la eliminación de las Chivas a manos del América en el torneo Apertura 2016. Para ese momento, Alvarito ya tenía definido su papel como antichiva y ganaba cada vez más fuerza.

En su segmento de Futbol Picante, Morales le recordó a Joserra que el Rebaño nunca había mostrado una verdadera evolución en el certamen y con un evidente toque de burla le echó en cara que él había tenido razón. “José Ramón, aquí estoy en Futbol Picante. No me da alegría ni me estoy riendo por la eliminación de las Chivas. Me alegra una vez más que las hipótesis que sostengo suceden, se concretan, se convierten en ideas firmes. No solamente en hipótesis”.

Morales tundió a Chivas y reforzó su papel como crítico de los tapatíos, el equivalente a lo que siempre ha hecho Fernández con el América. “Había sostenido todo el torneo, la gente a veces no quiere creer porque se ciega, ese Guadalajara estaba inflado, estaba sobrevaluado. No está bien dirigido, no jugaba bien como algunos de ustedes en la mesa sostenían. Jugaba bien contra los muertos, los equipos eliminados”.

Aunque todavía no se consideraba aficionado al América, como lo haría dos años más tarde, Morales ya mostraba inclinación hacia los de Coapa. “Lo del Clásico fue un accidente, José Ramón. Pero yo la lengua no la tengo domesticada. A mí que no me regalen nada. Las Chivas se han convertido en unas muertas. Regreso contigo, José Ramón”, finalizó entre risas el Brujo.

José Ramón no se quedó callado y respondió primero a los argumentos de Morales. “Bueno, yo no sé quién invitó a Álvaro Morales. Se coló. Es simpático como comediante. A veces cae mal. Él dice que Chivas le ganó a puros muertos, en varias ocasiones le ganó al América”, recordó.

Pero el punto más álgido de la pelea llegó en la conclusión de José Ramón. “Es darle mucho importancia a Alvarito Morales, que quiere colgarse la fama de Chivas, y que quiere ser el antichiva número uno de este país. Está difícil, Álvaro. Chivas es un equipo del pueblo. Al infierno. Vete al infierno, Álvaro Morales”, disparó José Ramón.

Un año más tarde, en el marco de un aniversario más del América, Morales tuiteó una felicitación para José Ramón y David Faitelson, en la que les preguntó: “¿Qué sería de ustedes sin el Ave de las tempestades?”. El comentario provocó la furia de José Ramón que respondió: “Nunca serás periodista, eres solo un payasito, reventador y provocador”.

José Ramón Fernández llegó a ESPN en el año 2007, después de dar por finalizada su carrera en TV Azteca. Junto a él llegaron otros periodistas y analistas de amplio recorrido como Rafael Puente, Carlos Albert y David Faitelson. Más tarde se integraron otros elementos que también habían estado en en el Ajusco o bien en Televisa.

Álvaro Morales arribó al Líder Mundial en el año 2003. Previamente había trabajado en la prensa escrita y como presentador de partidos de béisbol.

