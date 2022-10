La “payasada” que Álvaro Morales le hizo a Pietrasanta por la eliminación de Chivas

Álvaro Morales se burló en la cara de Jorge Pietrasanta por la eliminación de Chivas (Foto: captura YouTube ESPN Deportes)

La afición del Rebaño Sagrado nuevamente se quedó con las ganas de ver a su equipo competir por el campeonato de la Liga MX. Chivas quedó eliminado por el conjunto de Puebla en tanda de penales y Álvaro Morales no perdió la oportunidad para burlarse de todos los fans del conjunto de Guadalajara.

Durante la emisión de Fútbol Picante, el comentarista de ESPN protagonizó una “payasada” para burlarse en público del fracaso del equipo tapatío, pero aquel gesto tenía una dedicatoria particular. Debido a que Jorge Pietrasanta es un seguidor del Rebaño Sagrado, Álvaro Morales le dedicó aquella humillación en vivo.

Frente a Jared Borgetti y de Héctor Huerta, el Brujo Morales se subió a la mesa del programa para gritarle en la cara de Pietrasanta la eliminación de su equipo; poco después de presentar el programa, Alvarito le pidió a la cámara que lo siguiera para que no se perdiera ningún detalle de su mofa.

Álvaro Morales se burló de Jorge Pietrasanta por la eliminación de Chivas (Foto: captura ESPN)

El comentarista se paró de su lugar, tomó impulso para treparse a la mesa y una vez arriba del panel de debate dirigió su mirada a Pietra gritó “¡¿qué pasó Pietra?! ¿qué pasó Pietriña? ¡wuuu! eliminaron a las Chivas!”, toda la frase la acompañó con una risa escandalosa y burlona.

A la par, el ex comentarista de Televisa no se dejó intimidar y con un semblante serio dijo: “Grábenlo, grábenlo por favor, graben esta payasada”; sin embargo, su intento por desviar la atención no funcionó ya que Álvaro Morales siguió con su espectáculo y agregó “¡eliminaron a las Chivas Rayadas del Guadalajara!, ¡qué maravilloso es hacerte la edición!”.

Entre el escándalo que protagonizó el Brujo, Jorge Pietrasanta agregó “grábenlo, cuando crezcan los pequeños mostrarles las payasadas que hacía su padre”. Una vez que Alvarito terminó con su show, el analista de fútbol arremetió en contra del comportamiento de Morales pues aseguró que solo vive de burlarse de los demás.

“Lo que me encanta es de lo que vives, de burlarte de los Pumas, de burlarte del Guadalajara. No te importa otra cosa, lo único que te interesa es burlarte de Chivas y de Pumas, de eso vives, de eso comes, está clarísimo. No creí conocer a alguien que fuera capaz de hacer la payasada que acabas de hacer”, comentó Pietra.

Pero aquel comentario no terminó ahí pues Jorge agregó “y luego te enojas porque el otro día te dije que eres un estúpido”. Una vez que el Brujo retomó su lugar en la mesa de debate le respondió a Pietrasanta, pues sabía por dónde atacar a su compañero en ESPN.

“Ahora permítame usted, después de tanto defender a sus Chivas, ¿quién quedó como estúpido?”

Así se burló Álvaro Morales de Pietrasanta por la eliminación de Chivas (Foto: captura YouTube ESPN Deportes)

Entre risas, el ex colaborador de Televisa Deportes intentó argumentar lo contrario pues aseguró que su pronóstico era que La Franja llegaba a la liguilla y negó que haya apoyado al club tapatío a lo largo del torneo.

Álvaro Morales ignoró por completo todas las opiniones de Pietrasanta y en lugar de discutir con él se dirigió a abrazarlo; a manera de consuelo, Álvarito frotó el pecho del colaborador de Fútbol Picante, pero cuando perdió la paciencia dijo “ya siéntate, sé que estás feliz”.

La escena terminó entre risas pues Jared Borgetti se animó a intervenir para asegurar que a Alvarito le gusta su trabajo y que con el desempeño de Ricardo Cadena en el repechaje tenía los argumentos suficientes para seguir burlándose de la afición rojiblanca y en particular de Pietrasanta.

Cabe recordar que no sería la primera vez que el Brujo se burla de las eliminatorias del Apertura 2022 pues con el Club Universidad también lo hizo.

SEGUIR LEYENDO: