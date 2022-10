Sharis Cid respondió a críticas tras intentar cobrar 50 mil pesos por cantar con DKDA: “Valora tu trabajo”

DKDA actuó sin Sharis Cid el pasado 7 octubre en Monterrey, como parte de 90s Pop Tour (Foto: Instagram)

Luego de que se diera a conocer que la actriz Sharis Cid solicitó a Bobo Producciones el pago de 50 mil pesos para poder presentarse el pasado viernes 7 de octubre como parte del concierto 90s Pop Tour en la ciudad de Monterrey, el tema ha estado en el candelero.

Y es que la empresa liderada por Ari Borovoy se negó a pagarle tal cantidad a Sharis, esto como parte de la invitación que hizo la empresa al grupo DKDA para cantar un par de canciones en la reciente presentación.

Con la negativa de Bobo Producciones por hacerle el pago a la actriz, DKDA salió al escenario con la alineación incompleta: Jan, Patricio Borghetti, Paola Cantú, Verónica Jaspeado, Ernesto D’alessio y Alesandra Rosaldo interpretaron los temas Ámame como soy y La fuerza del amor, pero al notar la ausencia de Sharis, algunos fans la cuestionaron en sus redes sociales.

Sharis expresó que la empresa de Ari Borovoy no quiso pagarle 50 mil pesos por cantar con DKDA (Foto: Instagram @shariscid//@ariborovoy)

“Claro que es cierto, por su puesto que cobré. Oye, viajar, vestuarios, equipaje, peinado, deja tú, tu trabajo vale y vale mucho. Por ejemplo, mis amigos, mis hermanos de DKDA, todos son cantantes, a todos les encanta, a mí también, pero ya lo hice en el Metropólitan, lo gocé, y bueno, si algún día Ari y Bobo Producciones me quiere y me quieren pagar lo que pedí, feliz de la vida estoy ahí. ¿Gratis? No, mi trabajo cuesta y bastante. 28 años de carrera valen mucho”, expresó en una dinámica de preguntas y respuestas.

El tema escaló y se viralizó, y las opiniones se dividieron, pues mientras una parte del público consideró que el pago es justo, muchos más expresaron que Sharis no cuenta con una trayectoria consolidada en la música como para hacer ese tipo de exigencias.

“Ay, no, pecas de soberbia porque como cantante nadie te conoce”, “Ya con los viáticos y el hospedaje tenías suficiente, es más, es promoción para ti”, “Ni me gustas como actriz mucho menos como cantante, DKDA está mejor sin ti”, “Ni quién la conozca y ya quiere cobrar como si fuera Karol G o la Rosalía”, son algunas de las duras críticas que no se hicieron esperar.

Alessandra Rosaldo es una de las voces principales de la banda surgida en 1999 (Foto: Spotify Foto: Getty Images)

Tras la ola de opiniones, Sharis Cid compartió una segunda publicación acerca del tema y en un breve clip de TikTok, la actriz de 50 años se defendió de sus haters.

“Estoy atacada de risa, no había leído todos sus comentarios... La pregunta que me hicieron sé perfectamente de dónde viene, obviamente es una cuenta falsa de la producción o algo, porque los únicos que sabían lo que había cobrado por estar en los 90s era la producción y mis amigos de DKDA”, expresó Sharis Cid en la plataforma de videos.

“Yo siempre les voy a hablar con la verdad, pero lo que me dieron mucha risa fueron sus comentarios ‘¿Cantas?’, ‘¿Y ella quién es?’, ‘No la ubico’, ‘¿De dónde sale?’, ‘No me importa’. Muchos de ustedes no me conocen, me conocen como actriz, a muchos de ustedes les puede gustar mi trabajo, a otro no, muchos de ustedes son tiktokeros más chavitos, millennials, yo ya tengo 50 años”, comenzó a decir la actriz de telenovelas como Preciosa, Tres mujeres e Infierno en el paraíso.

“A muchos les gustó que cobrara y valorara mi trabajo, que no es nada más ‘50 mil pesos cuatro canciones’, no, es viajar, es hacer muchas cosas, tú pagas tu vestuario, hay que valorarse, de esos 50 igual y me quedaban 10, pero sí cobré” expresó.

La actriz invitó al público que no la conoce a “gugulearla” para enterarse de su trayectoria. “Tú que no me conoces, date el tiempo, me va a dar mucho gusto, vas a ver muchos chismes, muchas cosas lindas...valórate, valora tu trabajo, tú ponle precio, cuánto vales, vales mucho. Yo creo que nadie trabaja gratis”.

