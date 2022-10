Luis de Alba tiene una hija fuera del matrimonio y la conoció ya de adulta: “¿Esta cosa es mi papá?”

Luis de Alba vivió una aventura amorosa en las playas de Acapulco, donde fue procreada su hija Stephanie (Foto: Twitter)

El veterano comediante Luis de Alba sorprendió al revelar que tiene una hija fuera del matrimonio, de quien ni él mismo sabía de su existencia hasta hace pocos años. Fue en un encuentro con las cámaras de Venga la alegría, edición de Fin de semana, donde el actor detrás de personajes como “Juan Camaney” y “El ratón Crispín” contó de la existencia de su hija, quien actualmente radica fuera de México, y nació después de los tres primeros hijos del histrión.

“Tengo una hija que vive en Inglaterra y la he visto solo una vez en la vida, eso porque su papá, el que se casó con la mamá de ella, es inglés y es de primer nivel económico. Ella tiene veintiocho años y es muy guapa”, expresó el actor de 77 años.

También conocido como “El Hermano Sol”, Luis comentó que fue hace algunos años cuando la joven viajó al país para poder conocerlo y Stephanie -nombre de la joven- quedó contrariada cuando lo vio en persona. “Me quería conocer cuando ella tenía como veinte años, yo no la había visto nunca. Vino con su papá. Ella se me quedaba viendo como de ‘¿Esta cosa es mi papá?’”, expresó el actor entre risas.

Recientemente, Luis de Alba dijo ser el creador de la palabra naco (Foto: Instagram/@nochedebuenastv)

Y es que De Alba destapó que conoció a la madre de su hija en unas vacaciones por Acapulco en su juventud, sin embargo nunca se enteró de que la mujer había quedado embarazada, pues fue una relación casual de una sola noche. Actualmente, el querido comediante no tiene comunicación ni con la madre de su hija, ni con la joven.

“Fue en un spring break, venían de la universidad en grupo y nos juntábamos, las invitábamos en Acapulco, la fiestota, la arena, la luna tapaba. Ya en el mar, llenos de vida, nos mojamos los labios con bebida etílica casi toda la noche y luego las olas y no sé cómo pasó, pero pasó. No pensé que cuajara, pero cuajó y no me enteré yo hasta después”, añadió el actor.

¡En exclusiva para #VLAFinDeSemana, Luis de Alba habla sobre la hija que tuvo fuera de su matrimonio! 😱📺 #SiempreVeoVLA pic.twitter.com/2lG98z0dHj — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) October 8, 2022

El emblemático comediante se ha mantenido en el gusto del público desde que debutó en la telenovela Gutierritos, y a partir de entonces ha desarrollado su carrera en la comedia con personajes icónicos que ya son un clásico de la pantalla mexicana.

Uno de sus personajes más famosos es “El Pirrurris”, una parodia de un joven mexicano de clase alta que siempre presume sus lujos y menosprecia a los demás, uno de sus distintivos era llamar a los que consideraba menos como “nacos”, y sin esperarlo con el tiempo esa palabra que se acuñó en una fiesta, pronto logró gran aceptación dentro de los hogares mexicanos.

Recientemente, De Alba aseguró haber inventado la controvertida palabra, que se usa para menospreciar a las personas de una manera clasista y racista: “No (existía), esa yo la inventé, ya hasta está en el diccionario”, dijo en una entrevista con el popular youtuber Escorpión Dorado.

“Me caían en la madre los clasistas. Yo lagunillero, tepiteño y garibaldeño, pues ya sabrás, con la tropa brava. Entonces, empecé a hacer parodia de ese tipo de ondas y así le puse. Ellos usaban la palabra ‘chundo’ para hablar de lo que es un naco, pero eran clasistas”, abundó el actor.

Posteriormente especificó que el término ‘naco’ se le “ocurrió en una ped*” de las que solía acudir: “Siempre las ped*s son creativas”, recalcó entre risas junto a Alex Montiel, nombre del creador de contenido.

“Ya se utiliza comúnmente para decir ‘Eres un inepto’. (...) Nace la palabra (naco), nace el personaje (Pirruris), entonces hay gente que no le cae bien que le digan naco”, añadió.

SEGUIR LEYENDO: