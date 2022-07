“Ya está grande”: Luis de Alba lamentó que no le ofrezcan trabajo productores

Luis de Alba se dice listo para trabajar en cualquier producción que lo requiera (Foto: Twitter)

Luis de Alba se encuentra disponible para trabajar, y aunque el primer actor de comedia no está en su mejor momento de salud, busca integrarse a una producción o ser contratado por un empresario para presentarse ante el público que lo ha ovacionado por más de 50 años.

Y es que debido a la operación de cadera a la que se sometió tras lastimarse el fémur en una aparatosa caída en un hotel en Monterrey en octubre de 2021, al creador de personajes como “El Pirrurris” y “El ratón Crispín” no le han hecho ofertas de trabajo debido a su estado de salud actual.

Pese a que su evolución se desarrolla favorablemente, Luis de Alba considera que su convalecencia lo ha alejado del radar de los productores, quienes, a su parecer, consideran que ya no cuenta con la vitalidad para desempeñarse sobre el escenario:

En octubre de 2021 fue intervenido en una operación de cadera (Foto: Archivo)

“(Dicen) háblale a Luis de Alba, ‘No, no, se rompió la cadera, está en cama, ya está muy mal, ya está grande, se ve cansado, usa bastón o anda en andadera’, todo ese tipo de cosas...pues está mal”, aseguró ante las cámaras de Hoy sobre lo que él cree que se habla entre los empresarios.

Aunque está desanimado por las nulas oportunidades de trabajo con las que cuenta, el actor de 77 años comprende la situación y asegura que no sólo en el medio artístico se sufre lo mismo, sino que en otros los gremios y oficios, por ello prefiere tomarlo con calma pues siempre se ha considerado un hombre muy trabajador.

“Eso es lógico, eso ha sido toda la vida, en las oficinas, en los negocios, en todas partes sucede el mismo fenómeno”, argumentó. Sin embargo, destacó que es marcada la diferencia en cuanto a las ofertas de trabajo a los actores de edad madura en nuestro país, en comparación con el país del norte.

“Sólo que sí, en el caso de los actores, en México, no sucede en los Estados Unidos, está mucho más marcado”, expresó.

Luis de Alba cuenta con una trayectoria de decenas de películas (Foto: Instagram/@luisdealbaoficial).

Y es que el actor “vio cara a cara” a la muerte, luego de que a finales del año pasado le colocaron una prótesis de cadera. Así lo expresó en la emisión: “A punto de la muerte, a mí también me tocó después de la pandemia. Ahí andábamos, el diablo no nos quiere, no, porque le vamos a echar a perder a sus diablitos”, dijo en tono bromista el actor.

“Ahora estoy muy bien, de salud, bendito sea Dios. Hace todavía ocho meses estaba en cama, de que me llevaba o no me llevaba la fregada, pero no, no me llevó”, destacó.

A inicios del pasado mes de junio, el popular “Juan Camaney” ya se había pronunciado al respecto de los realizadores: “No es que nos quiten, sólo no te llaman porque les vas a causar problemas, eso no debería ser, pero es, pero aquí vamos a demostrarles que estamos aptos para cualquier papel, en cualquier momento y con el ánimo hasta arriba”, subrayó el veterano histrión.

El histrión considera que a sus años aún tiene mucho que ofrecer a su público (Foto: Archivo)

Y es que el pasado noviembre de 2021, el humorista volvió a aparecer frente de las cámaras junto a su esposa Abigail Alfaro en una gala en beneficio del Hospicio Cabañas, organizada por el gobierno de Jalisco y la fundación de Alejandro Fernández.

En ese encuentro con la prensa Luis compartió que las terapias le ayudaron mucho y que el doctor lo felicitó por sus avances. “Tuve un accidente, estoy listo, ya me dio el doctor de alta y salí por primera vez para que sepan que camino y sobre todo a contribuir con la causa y a saludar con todo cariño a Alejandro y su familia’', expresó el famoso y experimentado comediante.

SEGUIR LEYENDO: