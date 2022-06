Luis de Alba se lanzó contra productores que no toman en cuenta a actores mayores

Luis de Alba pasó algunos meses en el hospital en 2021 (Foto: Twitter)

El actor Luis de Alba se pronunció recientemente contra los productores que ya no llaman a los primeros actores que se han visto afectados en su salud a las distintas producciones de cine, teatro y televisión que desarrollan.

Y es que el veterano comediante ha estado muy al pendiente de la salud de su entrañable amiga Lucila Mariscal, quien será intervenida quirúrgicamente debido a afectaciones en sus piernas.

El actor detrás de personajes como El Pirrurris celebró que trasladaran a Guadalajara a la comediante conocida también por su personaje de Lencha para ser operada de la cadera y aplaudió que gracias a un llamado solidario, el cantante Julio Preciado pudo realizar una donación para la intervención de la humorista y así poder solventar sus gastos; sin embargo, lamentó que hayan recorrido a este tipo de ayuda y no contar con el apoyo de la Asociación Nacional de Actores (ANDA).

Lucila Mariscal fue trasladada a la ciudad de Guadalajara para ser intervenida (Foto: Archivo)

“Tenemos la comunidad de que somos pacientes del mismo doctor que es un ángel, se llama Julio... La ANDA está con problemas de administración fuertes, entonces de qué sirve que tengamos los derechos de los estatutos, si no tenemos ni dinero ni una administración correcta”, criticó el también actor detrás de “El ratón Crispín”.

De Alba mandó su apoyo a Mariscal y comparó el milagro en su salud con el suyo propio, al sentirse apoyado por “un ángel”:

“Yo tengo fe en que se va a rehabilitar, pero, por lo pronto, en este mundo hay ángeles, como en mi caso, cuando yo me sentía perdido y muriéndome allá en Monterrey apareció un ángel, que es el doctor Julio, que ahora es mi ángel”, destacó.

De Alba es una de las figuras más emblemáticas de la comedia nacional (Foto: Archivo)

El popular Juan Camaney también criticó el hecho de que como actores, si su salud no es la adecuada, los realizadores no los toman en cuenta para no verse comprometidos.

“No es que nos quiten, sólo no te llaman porque les vas a causar problemas, eso no debería ser, pero es, pero aquí vamos a demostrarles que estamos aptos para cualquier papel, en cualquier momento y con el ánimo hasta arriba”, subrayó el actor de 77 años.

Y es que el pasado noviembre de 2021, el humorista volvió a aparecer frente de las cámaras junto a su esposa Abigail Alfaro en una gala en beneficio del Hospicio Cabañas, organizada por el gobierno de Jalisco y la fundación de Alejandro Fernández.

Hace unos meses, su familia y las personas más cercanas a Luis de Alba abrieron una campaña de apoyo para poder solventar los gastos de la operación por fractura de fémur (Foto: Instagram/@luisdealbaoficial).

En un encuentro con la prensa Luis compartió que las terapias le ayudaron mucho y que el doctor lo felicito por sus avances. “Tuve un accidente, estoy listo, ya me dio el doctor de alta y salí por primera vez para que sepan que camino y sobre todo a contribuir con la causa y a saludar con todo cariño a Alejandro y su familia’', expresó el famoso y experimentado comediante.

El comediante señaló que a pesar de que llegó en silla de ruedas al evento ya puede caminar: ‘’Ahorita no camino, porque no los quiero humillar, pero sí camino’', dijo con su característico sentido del humor. Además compartió una fotografía a través de su cuenta oficial de Instagram acompañada de un texto, “Mi primera aparición en público después de ser dado de alta. Gracias y bendiciones para todos”.

Luis ya se siente preparado para regresar a trabajar (Foto: Instagram/@luisdealbaoficial)

Sus fans y sus amigos no tardaron en reaccionar, llenaron la publicación con más de mil “me gusta” y diferentes comentarios, “Enhorabuena querido Luis, te mando un abrazo”, “Cuídate mucho, saludos desde Colombia”, “Échale ganas ‘Pirruris’, te queremos”, “Bendiciones a mi actor y comediante favorito”, “Que gusto verte de nuevo”, entre otros.

Fue en septiembre cuando se supo que Luis de Alba sufrió una caída en su cuarto de hotel en Monterrey en donde se encontraba para realizar algunas presentaciones, dicha caída le causó una fractura de fémur y requirió una operación de cadera.

SEGUIR LEYENDO: