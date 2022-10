“Seguramente Sedena ya los leyó”: la burla de Marco Antonio Solís al Ejército

El cantante Marco Antonio Solís, mejor conocido como 'El Buki' se unió a las bromas acerca del hackeo a la Sedena. (Foto: Facebook/Marco Antonio Solís)

Tras el ataque cibernético a los servidores de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ocurridos el pasado 19 de septiembre surgió una avalancha de memes a través de redes sociales, principalmente en Twitter, fue donde internautas tomaron el asunto del hackeo para reír un buen rato.

Fue entonces que el cantante Marco Antonio Solís, mejor conocido como El Buki, decidió unirse a la tendencia y lanzó un comentario que hizo reír a miles de usuarios. El cantautor intentó dar ánimos a todos aquellos enamorados a quienes han dejado en “visto” en alguna aplicación de mensajería.

Aludiendo al espionaje que presuntamente utiliza la Sedena, reconfortó a los fans argumentando que al menos el Ejército si se toma el tiempo de leer sus textos. Acompañó la publicación también con varios emojis: un casco militar, un corazón rojo y algunas caritas riendo.

Mientras a algunos los dejan en visto con sus mensajes, seguramente SEDENA ya los leyó... 📱🪖❤️🎖🫡 ¡No se agüiten! 😂😂😂 — Marco Antonio Solís (@MarcoASolis) October 8, 2022

Como era de esperarse los fans e internautas quedaron fascinados con el comentario de El Buki, “Sigues siendo mi ídolo don Buki”, “Así es maestro, pero seguramente usted esté más vigilado que nosotros, por cierto solo faltan 54 días para agasajar con su música en el Estadio Azteca”, “Es la palabra del Señor”, “Sufriendo en la espera de verte contestar...”, fueron solo algunos de los comentarios que respaldaron a Marco Antonio Solís.

Así como hubo momentos de humor, también apareció el público que no estuvo de acuerdo con el tweet del artista, “No creo que sea muy acertado el comentario”, “Mejor dedícate a la música”, “Señor yo lo creía más inteligente”, “Siempre he sido su admirador crecí con su música pienso que no tiene necesidad de hablar de política”, de esta manera fue como le respondieron otros usuarios.

Memes Sedena. (Foto: captura de pantalla Twitter)

Sin embargo los memes siguen apareciendo y los mas graciosos son los que tienen que ver con conversaciones de índole amorosa o en las cuales existen declaratorias de amor.

Memes Sedena. (Foto: captura de pantalla Twitter)

Fue el 30 de septiembre cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó el hackeo, sin embargo negó que eso pueda poner en peligro la seguridad del país, aunque en realidad se trata del tercer hackeo que sufre el Ejército mexicano en los últimos años.

Memes Sedena. (Foto: captura de pantalla Twitter)

Cabe mencionar que esta no es la primera vez que realizan este tipo de filtraciones, pues a inicios del mes de septiembre, el grupo adelantó que como parte de su Operación Fuerzas Represivas, llevarían a cabo filtraciones en Perú, Salvador, Chile y Colombia, aparte de México.

Como tal el grupo que vulneró los sistemas de ciberseguridad del Gobierno mexicano se ha enfocado precisamente en seguir las corporaciones de seguridad de dichos países latinoamericanos, pero también lo han llevado a cabo con empresas mineras y petroleras en el resto de América Latina.

Meme Sedena filtración. (Foto: captura de pantalla Twitter)

Otro tema relacionado a las filtraciones ventiladas por el grupo de hackers Guacamaya, fue la utilización de Pegasus, el software espía, que puede ser utilizado para irrumpir remotamente en los teléfonos, proporcionando acceso a su memoria o convirtiéndolos en dispositivos de grabación, el cual normalmente sólo se vende a los gobiernos y a las fuerzas de seguridad.

Memes sobre el software de la Sedena. (Foto: captura Twitter)

Durante esas intervenciones realizadas por dicho software, los teléfonos de al menos tres investigadores de derechos humanos en México fueron infectados con Pegasus durante el mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, a pesar de las promesas de su Gobierno de que dejaría de usar el controvertido software espía.

Esta fue la razón por la que los usuarios comenzaron a realizar bromas sobre la Sedena, pues presuntamente pueden leer las conversaciones ajenas gracias al sistema mencionado.

SEGUIR LEYENDO: