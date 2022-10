El narcocorrido con el que “El Fresa” advirtió los nexos que mantiene la Familia Michoacana con funcionarios del gobierno

El líder de la organización criminal mandó a componer un narco corrido en el año 2018 (Foto: Captura de pantalla)

José Alfredo Hurtado Olascoaga, mejor conocido como El Fresa, se ha consolidado con el paso de los años como uno de los objetivos principales para las autoridades mexicanas al ser identificado, junto a su hermano Johnny Hurtado Olascoaga alias El Pez, como líderes de La Familia Michoacana, organización criminal generadora de violencia cuya presencia se ha extendido por distintos estados del país.

Si bien el líder de dicho cártel reapareció en días pasados para pronunciarse respecto a la masacre ocurrida en San Miguel Totolapan en Tierra Caliente, Guerrero, lo cierto es que José Alfredo Hurtado Olascoaga cuenta con una amplia trayectoria criminal que, incluso, ha buscado plasmar e inmortalizar a través de la música.

Fue en el año 2018 cuando el líder de La Familia Michoacana mandó a componer un narcocorrido, mismo en donde además de presentarse, lanzó un tajante mensaje a las autoridades de los tres niveles de gobierno del país pues reveló que tiene bajo su control a diputados locales y alcaldes que gobiernan la región de Tierra Caliente y el sur del Estado de México.

"El Fresa" y su hermano "El Pez" son dos de los criminales más buscados en Estado de México (Foto: FGJEM)

“Yo soy el de La Familia Michoacana, ese que buscan y no lo encuentran, de los más buscados hoy. Tal vez no piense bien su cabeza pues tal vez si buscan a la vuelta sabrán mi ubicación”, es la frase con la que abre el narcocorrido titulado El de la Familia, mismo que es interpretado por la agrupación Gerardo Díaz y su “Gerarquía”.

Es así como en 4 minutos con 45 segundos dicho tema presenta a José Alfredo Hurtado Olascoaga, El Fresa, quien a través de múltiples versos se jacta de tener hombres armados a su cargo, se burla de que las autoridades no han podido detenerlo e incluso trata de justificar su conducta violenta.

“Tal vez no quieren encontrarme porque tienen miedo de enfrentarme, por ahí tengo más de mil armados y sin contar los de mis aliados que se me vuelven muy sanguinarios cuando luz verde les doy”, se escucha en el narcocorrido.

Al puro ritmo de la banda, El de la Familia también menciona que a El Fresa se le ha señalado de ser una mala persona, no obstante, asegura que únicamente le ha arrebatado la vida a aquellos que no se han alineado con su organización criminal. Pese a ello, en dicho tema se asegura que José Alfredo Hurtado Olascoaga no hace daño a su gente y que incluso en las plazas que controla lo quieren más a él que a los soldados porque les da trabajo y protección.

Aunque por sí solo el narcocorrido causa cierta controversia, todo alcanza un punto álgido cuando el tema del líder de La Familia Michoacana expone los nexos que la organización criminal mantiene con funcionarios de los tres niveles de gobierno, a quienes también envía una tajante advertencia.

“Prefiero morirme peleando a ser extraditado, si le siguen también su gabinete se podrá ver afectado pues también de mi mano están comiendo presidentes, diputados. Es cierto, no es mentira lo que les digo, pa’ que chequen el poder que tiene la Fresa Hurtado”, se escucha en el narcocorrido.

El líder de la Familia Michoacana disfruta de presumir objetos costosos de marcas de lujo (fotos: especial)

Entre otros temas que toca El de la Familia, destacan el gusto por las fiestas y las marcas de lujo que el líder del grupo criminal tiene y que ha conseguido gracias a la gran fortuna que ha amasado por las actividades delictivas que encabeza.

“No es que yo sea presumido, me gustan mucho las cosas caras, tener lo que pocos tienen. El reloj Hublot que yo me cargo es de la ilimitada edición, solo lo porta Mayweather [...] 17 millones de pesos me los gasto comprando un reloj y ustedes con 500 mil pesos quieren que me entregue a mi nación, lo que ustedes darían en muchos años yo en una semana los doy”, menciona el narcocorrido del líder de La Familia Michoacana.

Ya rumbo al final de la composición musical se escucha que José Alfredo Hurtado Olascoaga reconoce que la vida le ha dado más lujos y poder de los que merece por lo que se encuentra agradecido. Asimismo, hace mención a su hermano, Johnny Hurtado Olascoaga, con quien encabeza La Familia Michoacana y dice tenerle mucho respeto.

Hasta el momento que se escribe esta nota el narcocorrido de El Fresa cuenta con 2 millones 851 mil 407 visitas en YouTube, convirtiéndose así en uno de los temas de éste género más populares de los últimos años.

