Felipe Calderón acusó al Gobierno de entregarse a extranjeros ante acuerdo satelital México-Rusia

Felipe Calderón se lanzó contra el Gobierno por el caso del sistema satelital México-Rusia. (Foto: Gerardo Viercovich)

El sábado 8 de octubre, la embajada de Rusia en México y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) desataron polémica por la confirmación del acuerdo para que México emplee el sistema satelital ruso Glonass.

Y es que, mientras la embajada rusa declaró que el artefacto se usaría únicamente con “fines pacíficos”, la dependencia encabezada por Marcelo Ebrard aseguró que dicha negociación no contempla precisamente dicho sistema; mas bien, aclaró, se entabló un acuerdo de exploración y utilización de espacio ultraterrestre.

Sin embargo, estas justificaciones no frenó la lluvia de reclamos y cuestionamientos en redes sociales, a las cuales se unió el ex presidente mexicano, Felipe Calderón Hinojosa, quien - mediante su cuenta de Twitter - reprobó el hecho y acusó al Gobierno mexicano de “entregar al país a poderes extranjeros”.

“Esto es el colmo. El gobierno está entregando el país a poderes extranjeros”.

Calderón acusó al Gobierno de México a entregarse a poderes extranjeros. (Captura: Twitter)

Aunque el Gobierno de México ha esclarecido el uso del sistema satelital, la periodista mexicana especializada en temas de seguridad, Dolia Estévez, destacó que Glonass ha sido utilizado en otras naciones para labores de “espionaje”.

El término Glonass proviene de la abreviación rusa de Sistema Global de Navegación Satelital (similar al funcionamiento del GPS). Este sistema es operado por la agencia espacial rusa Roscosmos, la cual también ha sido usada para espiar, según dijo Estévez.

En ese sentido, la especialista recalcó que analistas de Washington, en Estados Unidos (EEUU), advierten que la expansión de Glonass formaría parte de la estrategia de Vladimir Putin, mandatario de Rusia, para incorporar a Latinoamérica a su zona de influencia; siendo Nicaragua, Venezuela y Brasil algunas de las naciones donde ya opera.

“La (Cuarta Transformación) 4T está ayudando a Rusia a lograr lo que la URSS (Unión Soviética) no pudo en Guerra Fría”, apuntó Estévez.

Esta controversia ocurrió en medio del auge de las filtraciones derivada del hackeo masivo a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) por parte del grupo de hacktivistas Guacamaya, y con la cual se habría comprobado el supuesto uso de un software espía por parte del Gobierno mexicano.

Rusia aseguró haber entablado un pre acuerdo con México para el uso del sistema satelital Glonass. (Archivo DEF)

Gobierno de México habría espiado a periodistas y una activista social

Una de las revelaciones más destacables del caso Guacamaya Leaks, hasta el momento, es el espionaje a dos periodistas y un activista social mediante un malware durante la administración de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

De acuerdo con la investigación titulada Ejército Espía, el Federativo utilizó un programa de espionaje adquirido en la gestión de Enrique Peña Nieto, para infectar entre 2019 y 2021 los celulares de Ricardo Raphael, otro periodista del medio Animal Político que pidió omitir su nombre, y del activista Raymundo Ramos Vázquez.

Paralelo a dicho reportaje, documentos obtenidos por Guacamaya comprobarían que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) adquirió dicho sistema para hacer uso de él en 2019; seis meses después de la entrada de Andrés Manuel a la presidencia.

Por supuesto, el asunto del posible espionaje llegó a oídos de Andrés Manuel quien, de manera tajante, rechazó que su Gobierno haga uso de dicho sistema, pues, aseguró, “no es espionaje, sino labores de inteligencia”.

“Yo hice el compromiso de que nadie iba a ser espiado, ningún opositor, entonces si tienen pruebas, que las presenten. He estado leyendo sobre esta denuncia y la verdad no hay elementos, no tendríamos por qué (espiarlos)”, sostuvo el mandatario mexicano.

