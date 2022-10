AMLO negó que su gobierno espíe a periodistas y opositores

AMLO negó que su administración espíe a opositores, pues aseguró, se trata de "labores de inteligencia” (Video: Gobierno de México)

Tras darse a conocer que el gobierno de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) espió al menos a dos periodistas y un activista por los derechos humanos a través de un malware, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) negó que su administración utilice este método, pues aseguró, “no es espionaje, sino labores de inteligencia”.

Durante su tradicional conferencia de prensa de este martes 4 de octubre, y a pregunta expresa, el mandatario federal negó la investigación realizada por Proceso, la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), Animal Político y Aristegui Noticias, en la que se reveló que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) utilizó un software spyware para espiar a periodistas y activistas.

“No es cierto que se espíe a periodistas y opositores. No somos iguales a los anteriores (gobiernos)”

Y es que según justificó, la dependencia sólo lleva a cabo “labores de inteligencia”, algo totalmente “distinto al espionaje”.

Según justificó AMLO, la dependencia sólo lleva a cabo “labores de inteligencia”, algo totalmente “distinto al espionaje” (Foto: Cuartoscuro)

“Ellos (la Sedena) tienen labores de inteligencia que llevan a cabo, que no de espionaje, que es distinto. Nosotros no espiamos a opositores y lo que buscan nuestros adversarios es equipararnos con los gobiernos anteriores, y no somos lo mismo”, argumentó.

Desde Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo federal recordó que al que inició su gobierno hizo el compromiso de no espiar a nadie, por lo que pidió a los denunciantes que presenten las pruebas a las autoridades correspondientes.

“Yo hice el compromiso de que nadie iba a ser espiado, ningún opositor, entonces si tienen pruebas, que las presenten. He estado leyendo sobre esta denuncia y la verdad no hay elementos, no tendríamos por qué (espiarlos)”, sostuvo el mandatario mexicano.

López Obrador destacó que su gobierno no tendría interés de espiar a personajes de la oposición (Foto: Andrea Murcia/Cuartoscuro.com)

Y agregó: “Además de ser indebido y contrario a nuestros principios, nosotros que hemos sido espiados durante años, perseguidos durante años, no podríamos hacer lo mismo”.

En este sentido, el presidente López Obrador destacó que su gobierno no tendría interés de espiar a personajes de la oposición, como el periodista Ricardo Raphael, quien fue uno de los involucrados donde se encontró el software en su teléfono celular.

“Uno de los que se queja es el señor Ricardo Raphael, qué caso tendría espiarlo, la verdad, él no es un criminal, él es simpatizante del movimiento de derecha o conservador en el país (...) ni siquiera leo sus artículos porque es predecible, o sea que interés vamos a tener en estarlo espiando, yo creo que sería una pérdida de tiempo”, expresó.

Espionaje a periodistas durante el gobierno de AMLO

Dos periodistas y un defensor de los derechos humanos fueron espiados con un spyware durante la actual administración (Foto: especial)

Caber recordar que el pasado domingo 2 de octubre se reveló que dos periodistas y un defensor de los derechos humanos fueron espiados con un spyware durante la actual administración, esto, a pesar de que el presidente López Obrador ha manifestado en reiteradas ocasiones que su gobierno ya no utiliza ese tipo de sistemas de intrusión.

De acuerdo con la investigación titulada Ejército Espía, el gobierno de la llamada Cuarta Transformación (4T) utilizó un programa de espionaje adquirido en la gestión de Enrique Peña Nieto, para infectar entre 2019 y 2021 los celulares de Ricardo Raphael, otro periodista del medio Animal Político que pidió omitir su nombre, y del activista Raymundo Ramos Vázquez.

Las personas afectadas, indica el documento, tuvieron en común que fueron espiadas mientras hacían labores relacionadas con violaciones a derechos humanos cometidas por las Fuerzas Armadas.

“Los hallazgos de esta investigación demuestran que el gobierno federal ha incumplido su compromiso de terminar con el espionaje ilegal en México, además de refutar las tesis sobre las que se ha basado la administración actual para profundizar la militarización en el país”, señala el texto.

